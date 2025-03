Ferro (New Asgi): “L’innovazione tecnologica nelle sale giochi significa divertimento per tutti” – video

“Le nostre sale giochi si rivolgono alle famiglie in generale e a tutti coloro che vogliono intrattenersi. Per questo nel tempo i giochi sono cambiati, sono molto tecnologici ma anche

“Le nostre sale giochi si rivolgono alle famiglie in generale e a tutti coloro che vogliono intrattenersi. Per questo nel tempo i giochi sono cambiati, sono molto tecnologici ma anche molto divertenti. Si tratta di giochi semplici dietro ai quali c’è grande innovazione. La tecnologia ci aiuta a rendere il gioco appariscente e attraente. Molti dei giochi che abbiamo nel parco macchine italiane vengono dal mercato estero, ma le aziende che importano in Italia ci danno una grande assistenza, che è un elemento fondamentale di collaborazione”.

Lo ha dichiarato Vanni Ferro, presidente di New Asgi, in occasione del Feexpo che si è tenuto questa settimana a Bergamo.

Pressgiochi