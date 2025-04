Casinò di Sanremo: a marzo incassati €4,16 milioni (+3,8%)

I flussi turistici cittadini legati al Corso fiorito e alla Milano Sanremo, gli eventi a teatro e nelle sale hanno permesso di chiudere il terzo mese del 2025 con un’ottima performance. L’introito di marzo si attesta a € 4,16 milioni con un aumento percentuale del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Risultato che ha permesso di portare l’introito annuale a quota € 12,79 milioni con un surplus percentuale del 6,4% rispetto ai primi tre mesi del 2024. Bilancio positivo anche per le presenze che si attestano nel primo trimestre dell’anno a 54.282 unità.

Ragguardevole il numero di vincite del valore superiore a € 4.999 per il montepremi mensile pari a € 978.976.

“È stato un mese particolarmente favorevole dal punto di vista degli incassi e del flusso di presenze, sostenuto dalle nostre offerte di intrattenimento e dagli eventi che hanno costellato i fine settimana. Sia il Corso Fiorito che la classicissima di Primavera hanno portato in Riviera vacanzieri provenienti dal Nord Italia e dalla vicina Francia che hanno affollato le nostre sale, insieme agli appassionati di Poker, interessati ai diversi tornei in attesa dell’Italian Poker Tour di maggio. Nuovi visitatori si uniscono ai più affezionati clienti gratificati dai ricchi e frequenti premi sempre presenti nelle nostre sale. Riscontriamo, altresì, la positività del bilancio di fine mese che supera del 3,8% quello del marzo 2024 contraddistinto dal periodo pasquale”. Afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e dott. Eugenio Nocita.

Conclude: “Vorrei, infine, ringraziare l’affezionato pubblico che affolla il teatro dell’Opera per seguire la stagione teatrale, sempre Sold Out, i Martedì Letterari, i convegni e gli eventi che con frequenza giornaliera interessano la struttura. È un forte segnale di gradimento verso il nostro calendario culturale che insieme a quello degli spettacoli si integra e completa il programma degli eventi cittadini. Ad aprile, inoltre, nella settimana pasquale abbiamo organizzato per i nostri migliori clienti una cena di gala su invito con il famoso chef e oste, come ama definirsi, Filippo La Mantia, secondo la nostra migliore tradizione enogastronomica. La formula della cena di gala verrà riproposta sabato 24 maggio con un altrettante famoso chef Luca Pappagallo, curatore di un noto format televisivo dedicato alla cucina d’autore. Una scelta di intrattenimento particolarmente gradita alla nostra migliore clientela che si armonizza con le altre forme di svago, dove musica ed attrazioni internazionali si uniscono a spettacoli di danza e magia, costituendo il nostro prestigioso calendario eventi”.

Venendo ai numeri marzo chiude con un introito di €4,16 milioni, di cui € 3,3 ottenuti nelle sale delle slot machines (+ 1,3% rispetto a febbraio 2024). Tra i Giochi Tradizionali, il Black Jack ha riscontrato il gradimento di molti visitatori terminando il mese con un incremento del 400% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Dall’inizio dell’anno la Casa da Gioco ha ottenuto € 12,79 milioni (+ 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2024). I Giochi Tradizionali sono a quota € 2,57 milioni (+4% di incremento annuale rispetto al 2024) mentre le slot machines hanno realizzato € 10,2 milioni (+ 6,9 % rispetto ai primi tre mesi del 2024).

Pioggia di vincite: le sale dei giochi elettromeccanici hanno dispensato super jackpot (dal valore superiore a € 4.999) per complessivi 978.976 euro portando il montepremi 2025 a € 3 milioni.

PressGiochi