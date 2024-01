EAG 24: la photo gallery di PressGiochi

Londra – Si è tenuta questa settimana presso il centro espositivo Excel la manifestazione dedicata all’amusement EAG 24.

EAG Expo ha ospitato oltre 4mila prodotti relativi ai settori delle attrazioni turistiche, dell’intrattenimento, dei giochi e del tempo libero, con un’impressionante vetrina di oltre 1.000 prodotti che hanno fatto il loro debutto in una fiera nel Regno Unito. Erano presenti operatori provenienti da settori tra cui FEC, attrazioni per il tempo libero, sale bingo, bar, club e centri bowling, ben 79 gli espositori in mostra.

Spazio anche all’approfondimento. In questi tre giorni si è parlato dell’importanza del gioco responsabile, del riordino che verrà attuato presto dal governo britannico con la revisione del Libro bianco, dell’importanza della rete dei Pub nel settore giochi a bassa vincita. Tra gli argomenti toccati, aggiornamenti ed analisi del mercato, il tema dell’importanza della tecnologia nei pub, le probabili implicazioni di un allentamento legale sull’uso delle carte di debito sulle macchine da gioco, sul ruolo del jukebox nell’attrarre clienti, fidelizzare i consumatori e offrire un’esperienza di intrattenimento.

In questo evento nel quale l’associazione Bacta ha celebrato i suoi 50 anni, si sono tenuti anche gli Annual Awards durante i quali sono stati premiati gli operatori in ben 5 categorie.

Il presidente di EAG Martin Burlin, in apertura dell’evento ha avuto modo di dichiarare: “EAG è il principale evento b2b per il settore e sono lieto che ospiteremo nuovi lanci di prodotti, tecnologie e innovazioni a un pubblico di circa 4.000 visitatori”.

