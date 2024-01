EAG24: San Remo Games a Londra con due nuove ticket redemption

Dal nostro inviato a Londra – Si chiude oggi a Londra presso il centro espositivo Excel l’edizione 2024 dedicata al gioco di puro intrattenimento EAG Expo.

Alla manifestazione ha partecipato anche l’espositore italiano San Remo Games noto nel mercato per la storica attività nel mondo dell’automatico e dei giochi a vincita. Ad EAG, l’azienda ligure ha messo in mostra 2 ticket redmptions dedicate al mondo amusement: Magic Tickets e Vinci Perdi.

“Due modelli di prodotti destinati alle sale giochi, la prima con il gioco del tipo ‘gioco dell’oca’ mentre il secondo vede il giocatore interagire con una pallina che permette di vincere o perdere tickets.

Abbiamo portato ad Eag questi prodotti per proporli ai mercati europei che a differenza dell’Italia non hanno necessità di omologa e possono più facilmente essere distribuiti in tutte le locations. Non ci precludiamo inoltre la possibilità di distribuire questi prodotti anche oltreoceano.

Queste macchine sono invece, in fase di omologa nel mercato italiano dove sicuramente le metteremo in mostra in occasione della fiera Enada di Rimini dove anche il mercato nostrano potrà apprezzarle” ci spiega Maurizio Pagella, ad di San Remo Games.

