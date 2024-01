Giochi ed intrattenimento. Si apre a Londra EAG 24

Ha aperto le porte a Londra questa mattina presso il centro espositivo Excel la manifestazione dedicata all’amusement EAG 24.

EAG Expo ospiterà prodotti relativi ai settori delle attrazioni turistiche, dell’intrattenimento, dei giochi e del tempo libero, con un’impressionante vetrina di oltre 3.500 prodotti, di cui oltre 1.000 che fanno il loro debutto in una fiera nel Regno Unito. Oltre 4.000 operatori provenienti da settori tra cui FEC, attrazioni per il tempo libero, sale bingo, bar, club e centri bowling parteciperanno all’edizione 2024, sono ben 79 gli espositori presenti. Il presidente di EAG Martin Burlin, in apertura ha dichiarato: “EAG è il principale evento b2b per il settore e sono lieto che oltre a presentare gli ultimissimi lanci di prodotti, tecnologie e innovazioni a un pubblico di circa 4.000 operatori, mostreremo anche ciò che il nostro settore sta facendo a un politico così influente”.

Tra le conferenze che si terranno oggi, qulla dedicata a “Le nuove regole del gioco d’azzardo: ottenere la giusta conformità” che vedrà la partecipazione di Simon Bradbury, di Bacta e degli avv. Richard Bradley e Poppleston Allen.

Il tavolo esaminerà i cambiamenti proposti nel Libro bianco sulla revisione del gioco d’azzardo e il modo in cui potrebbero essere implementati. Esaminerà inoltre quali sono le caratteristiche di una buona conformità e fornirà una sessione estesa A&Q su cosa ciò significherà per gli operatori.

Alle 13,00 si terrà il vertice dedicato ai Pub. Il Pub Summit riunirà proprietari di pub e club con fornitori di macchine per discutere le problematiche del settore. L’edizione 2024 comprenderà un aggiornamento e un’analisi del mercato, un esame della tecnologia nei pub, le probabili implicazioni di un allentamento legale sull’uso delle carte di debito sulle macchine da gioco, su come il pool può fungere da centro di profitto e il ruolo del jukebox nell’attrarre clienti, fidelizzare i consumatori e offrire un’esperienza di intrattenimento.

Tra i relatori:

– Simon Barff, amministratore delegato, CLMS

– Quentin Stott, amministratore delegato, Reflex Gaming

– Pauline Bass, Direttore dell’esperienza clienti e ospiti, Stonegate Group

– Nick Rudd, amministratore delegato, The Rudd Group

– Chris Black, amministratore delegato di Sound Leisure

Peter Davies, amministratore delegato, Inspired Entertainment.

PressGiochi

