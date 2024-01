Eag 24. Lord McNicol al taglio del nastro

Londra – Il politico del partito laburista Lord McNicol di West Kilbride ha ufficialmente aperto oggi l’EAG Expo che si svolge all’ExCeL di Londra da oggi a giovedì 18 gennaio).

Intervenendo alla cerimonia del taglio del nastro, Iain McNicol, che è stato segretario generale del partito laburista dal 2011 al 2018, ha dichiarato: “Sono felice di essere qui oggi come rappresentante del partito laburista ombra per aprire l’EAG e celebrare il 50° anniversario di Bacta.

Se il Partito Laburista avrà il privilegio di formare il prossimo governo – e non diamo nulla per scontato – prenderemo sul serio la necessità di rinvigorire le nostre strade principali, i nostri pub e le nostre città costiere. Ed è per questo che ero così ansioso di partecipare oggi. Riconosco il ruolo vitale che tutti voi svolgete nel fare proprio questo”. Ha aggiunto: “Per decenni i membri Bacta sono stati la linfa vitale delle nostre comunità offrendo intrattenimento e divertimento per molti. Sono cresciuto a poche miglia dalla città scozzese di Largs. So quanto siano importanti i vostri membri per le future prospettive economiche di quella città”.

“Le nostre comunità hanno bisogno che le vostre imprese prosperino e un futuro governo laburista è determinato a creare le condizioni economiche che vi consentano di fare proprio questo.

Non vedo l’ora di visitare gli stand per vedere di persona i nuovi prodotti che verranno immessi sul mercato per aiutare il vostro settore a rafforzarsi sempre di più. Voglio anche fare grandi congratulazioni a Bacta per il suo anniversario d’oro”.

Gli oltre 4.000 operatori previsti per la partecipazione all’edizione 2024 di EAG hanno l’opportunità perfetta di accedere a oltre 3.000 prodotti di cui 1.038 stanno facendo il loro debutto nel settore nel Regno Unito all’EAG.

Per registrarsi: https://www.eagexpo.com

