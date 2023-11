Global Starnet su decadenza concessione: la presenza dell’Amministrazione giudiziaria garantisce la continuità aziendale

La sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia della Global Starnet Limited prosegue le attività concessorie senza soluzione di continuità Con riferimento alla notizia riportata ieri dalla nostra testata in

Con riferimento alla notizia riportata ieri dalla nostra testata in merito all’ordinanza emessa dal Tar Lazio al ricorso promosso dalla Global Starnet, la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia della Global Starnet Limited in Amministrazione Giudiziaria precisa che l’ordinanza del TAR Lazio del 09.11.2023 statuisce in merito al ricorso presentato dalla Global Starnet Limited (UK), che non esercita attività concessoria sin dalla nomina degli Amministratori Giudiziari ad opera del Tribunale di Roma.

La sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia della Global Starnet Limited – da intendersi come azienda distinta dalla Global Starnet Limited (UK) – ed unica esercente l’attività d’impresa “in continuità”, non viene scalfita dagli effetti del pronunciamento del giudice amministrativo, non avendo tra l’altro ritenuto necessario il gravame del provvedimento di ADM.

Pertanto, con la presente, si ribadisce la totale estraneità della sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia agli effetti del pronunciamento del TAR per il Lazio e si conferma la prosecuzione dell’attività d’impresa senza soluzione di continuità sotto la direzione ed il controllo del Tribunale di Roma.

Con la presente nota, la società tiene a precisare che la decisione di respingere l’istanza cautelare del Tar Lazio non ha effetti sulla sede secondaria in Italia della Global Starnet Limited condotta in Amministrazione Giudiziaria e la cui gestione – spiegano oggi – è tutelata da quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, seguito dei provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, che garantirà la continuità aziendale della Global per tutta la durata del sequestro.

PressGiochi