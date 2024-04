Allwyn segna un 2023 da record con ricavi in crescita del 98%

Per Allwyn, il 2023 è stato un altro anno di performance finanziaria record: il Ricavo Totale Consolidato è aumentato del 98% anno su anno, raggiungendo €7.878,1 milioni, includendo il contributo

Per Allwyn, il 2023 è stato un altro anno di performance finanziaria record: il Ricavo Totale Consolidato è aumentato del 98% anno su anno, raggiungendo €7.878,1 milioni, includendo il contributo delle acquisizioni di Camelot.

Questa forte crescita organica è stata guidata dal canale online, che continua a crescere come quota del GGR, con il retail fisico che rimane resiliente. Ad esempio, nella Repubblica Ceca, la quota online del GGR ha raggiunto il 46% rispetto al 44% nel 2022. Complessivamente, la quota online del GGR ha raggiunto il 36% nel 2023 rispetto al 24% nel 2022, riflettendo anche un’elevata penetrazione online (~47%) nel Regno Unito.

Dal punto di vista geografico, i tassi di crescita più elevati sono stati raggiunti nella Repubblica Ceca (Ricavo Totale +10% anno su anno, o +8% su base di valuta costante), supportati da una forte crescita in tutte le principali linee di prodotto e in particolare nelle Lotterie Numeriche, Lotterie Istantanee e iGaming, e in Grecia e Cipro (Ricavo Totale +7% anno su anno), supportato dalla continua forte performance nell’iGaming.

Il segmento dell’Austria ha registrato una buona crescita nel 2023 (Ricavo Totale +5% anno su anno), guidato da una forte performance nell’iGaming e nelle VLT e Casinò, che hanno compensato la performance leggermente più debole nelle Lotterie Numeriche.

Il Ricavo Netto, al netto delle tasse sul gioco, ha raggiunto €3.589,0 milioni nel 2023, rappresentando un aumento del 42% anno su anno. La crescita più lenta rispetto al Ricavo Totale riflette effetti di mix dovuti alle acquisizioni di Camelot.

“Sono molto lieto di poter riportare un altro anno di eccellenti risultati finanziari – ha dichiarato il CEO Robert Chvatal -. Abbiamo ancora una volta ottenuto una forte crescita e un’elevata redditività, con un aumento del fatturato totale del 98% anno su anno e un margine di EBITDA rettificato del 41%. Inoltre, a seguito delle acquisizioni di Camelot UK e Allwyn LS Group nel primo trimestre, abbiamo ampliato la portata delle nostre operazioni di lotteria a sette mercati, dimostrando la solidità della nostra piattaforma, aumentando le nostre opzioni strategiche e migliorando ulteriormente il nostro profilo di rischio attraverso la diversificazione delle fonti di reddito.

La crescita del fatturato totale riflette una forte crescita nelle nostre geografie esistenti, mentre continuiamo a promuovere la crescita digitale e l’innovazione dei prodotti, elementi chiave della nostra strategia di crescita organica, oltre a beneficiare significativamente dal contributo delle acquisizioni di Camelot.

Questo riflette il nostro costante focus sull’efficienza operativa, supportando una buona redditività, oltre a un maggiore contributo dai nostri significativi investimenti, LottoItalia e KGL, entrambi con ottime performance nel 2023”.

