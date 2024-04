Iscrizione elenco RIES, termine prorogato al 31 maggio

A parziale rettifica dell’avviso del 3 aprile u.s., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica che la scadenza del 15 maggio 2024 per il rinnovo dell’iscrizione all’elenco dei soggetti di

A parziale rettifica dell’avviso del 3 aprile u.s., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica che la scadenza del 15 maggio 2024 per il rinnovo dell’iscrizione all’elenco dei soggetti di cui all’art.1, comma 82, della legge n. 220/2010 e ss. mm. ed ii. (cd Elenco RIES) per l’anno 2024 è eccezionalmente prorogata al 31 maggio 2024.

A partire dal 1° giugno 2024, sul sito istituzionale, sarà consultabile esclusivamente l’elenco degli iscritti per il 2024 e di conseguenza le posizioni di coloro che non avranno provveduto al rinnovo dell’iscrizione per tale anno non saranno più visualizzabili: questi ultimi, com’è noto, non risultando presenti nell’elenco pubblicato, non potranno intrattenere rapporti contrattuali con terzi, salvo procedere ad una “re- iscrizione”.

Resta fermo tutto quanto già esposto nel precedente avviso. Attesa la definitiva conclusione del periodo emergenziale, nell’ottica dell’inevitabile conseguente ritorno alla situazione ad esso precedente, si comunica sin d’ora che per l’anno 2025 i termini per il rinnovo dell’iscrizione saranno quelli fissati dal Decreto direttoriale 9.9.2011 prot. n. 2011/31857/Giochi/Adi; pertanto, le richieste di rinnovo dell’iscrizione potranno essere presentate dal 1° novembre 2024 al 20 gennaio 2025.

