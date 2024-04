Coppe Europee: ecco le semifinali di Champions League

In Champions League si scontrano Bayern Monaco e Real Madrid, con l’1 dei padroni di casa bancato a 2.27; il Borussia Dortmund affronterà il Paris Saint-Germain con la vittoria della squadra di Luis Enrique a 2.42. In Europa League, la Roma giocherà contro il Bayer Leverkusen, con le aspirine quotate vittoriose a 2.06; in Conference League, la Fiorentina sfiderà il Club Brugge da favorita con l’1 bancato a 1.78.

Questa sera, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera si giocherà Bayern Monaco-Real Madrid, match di andata delle semifinali della Champions League. Sia i bavaresi che le merengues puntano sulla coppa europea ma i pronostici per il primo round delle semifinali sembrano attribuire maggiori probabilità di successo ai tedeschi padroni di casa. Per questa sera, i bookmakers di Betsson vedono gli uomini di Tuchel vittoriosi: il segno 1 è quotato a 2.27, la X è data a 3.60 e il 2 è bancato più alto a 3. Per quel che riguarda le reti, il Goal è quotato a 1.54, mentre il No Goal è più elevato a 2.32; l’Over 2,5 e l’Under 2,5 sono attestati rispettivamente a 1.63 e 2.14. Interessanti anche i risultati esatti: il pareggio per l’1-1 è dato a 7.00, il 2-1 è quotato a 9.50, mentre l’1-0 è bancato a 11.

Mercoledì 1 maggio alle 21:00 si terrà, invece, la partita tra il Borussia Dortmund e Psg: i bookies prevedono un match combattuto e propongono la squadra di Luis Enrique vittoriosa: il segno 2 viene quotato a 2.42, leggermente più basso rispetto a quella del segno 1 degli uomini di Edin Terzic, che invece è bancato a 2.77. La X si attesta a 3.65. Il Goal è atteso a 1.43, il No Goal a 2.62, mentre l’Over 2,5 è bancato a 1.48, l’Under 2,5 a 2.45. Il risultato esatto più atteso è il pareggio 1-1, quotato a 7.50; tutti gli altri esiti vengono dati superiori a 11.00.

Alle ore 21:00 di giovedì 2 maggio andranno in scena le partite di andata delle semifinali di Europa League, che vedranno coinvolte due squadre italiane, Roma e Atalanta, rispettivamente contro il Bayer Leverkusen e il Marsiglia. Al Velodrome, si giocherà Marsiglia-Atalanta, con i pronostici che vedono i francesi leggermente favoriti: la vittoria degli uomini di Jean-Louis Gasset è data infatti a 2.47, la X a 3.40, mentre l’eventuale vittoria della squadra di Giampiero Gasperini è quotata a 2.77. Un match che si preannuncia molto combattuto, come testimoniano le quote relative al Goal, fissato a 1.68, e all’Under/Over 2.5 a 1.85. Anche le quote relative ai risultati esatti attestano un sostanziale equilibrio tra le due squadre: non a caso, i risultati esatti più attesi sono l’1-0, bancato a 9.00, e lo 0-1 quotato a 9.75.

La stessa sera i riflettori si accenderanno sullo Stadio Olimpico di Roma dove si affronteranno Roma e Bayer Leverkusen. Le aspirine di Xabi Alonso sono favorite dai pronostici: il segno 2 è infatti bancato a 2.06, mentre la vittoria degli uomini di De Rossi è quotata a 3.45, leggermente più bassa della X, quotata a 3.50. Per questo match, il Goal è dato a 1.80, mentre il No Goal a 1.90; l’Over 2,5 si attesta a 1.95 e l’Under 2,5 a 1.77.

Per quel che riguarda la Conference League, continua la scalata della Fiorentina con l’andata delle semifinali che si terrà allo Stadio Artemio Franchi contro il Club Brugge. La Viola è nettamente favorita rispetto ai rivali belgi: l’1 è, infatti, quotato a 1.78, mentre l’eventuale vittoria fuori casa del Club Brugge è bancata a 4.20 e l’X a 3.55. Nel penultimo atto di Conference League, alle 21:00, si terrà anche Aston Villa – Olympiacos, che vedrà gli inglesi scontrarsi per la prima volta in assoluto contro una squadra greca in una competizione UEFA. I pronostici vedono nettamente favoriti i Villans con l’1 bancato a 1.41, mentre la X e il 2 sono quotati rispettivamente a 4.50 e 6.60.

PressGiochi