PressGiochi MAG: un nuovo numero è online e in distribuzione

In queste settimane nelle quali entra nel vivo il processo di riordino anche del gioco pubblico terrestre, si è sempre più consapevoli che per una buona riforma sarà fondamentale mettere al centro il tema della tutela del consumatore.

Ne è consapevole il legislatore come ne è consapevole la stessa filiera che comprende l’importanza che solo un’industria sana che offre prodotti sicuri e controllati possa dare la stabilità di cui le aziende hanno bisogno per guardare al futuro con serenità.

E mentre l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sta preparando i bandi di gara per il gioco a distanza, va avanti la trattativa tra Governo e Enti locali in Conferenza unificata.

Ne parliamo ampiamente in questa nuova edizione di PressGiochi MAG da oggi online e in distribuzione. Affrontiamo la questione dei pagamenti e il ruolo che avranno nel processo di evoluzione dell’offerta; cerchiamo di comprendere, attraverso il contributo di diversi professionisti, come la rete sul territorio potrà evolversi per andare incontro alle esigenze dei giocatori proiettati sempre più sull’online; scopriamo come il settore delle lotterie si svilupperà nel prossimo decennio.

Insieme all’avv. Generoso Boise torniamo sul tema dell’esenzione Iva degli incassi Awp degli esercenti con una recente pronuncia che chiarisce ancora più chiaramente la portata della norma.

Arriva in questo numero, la seconda parte della nostra indagine realizzata sugli Osservatori per il contrasto del disturbo da gioco patologico. In queste settimane la nostra redazione ha messo in rassegna tutti gli Osservatori esistenti, partendo da quelli regionali, fino ad arrivare a quelli privati e locali per scoprire quanti di essi siano realmente operativi. I risultati, senza svelare nulla, sono sconcertanti!

Non avremmo potuto non parlare di Intelligenza artificiale e del contributo che può fornire al contrasto del gioco patologico.

Ma non vogliamo svelare tutto…

