Eurovision: Angelina Mango è data 11/2

L’Eurovision Song Contest è dietro l’angolo. Con le prime prove in corso a Malmö, in Svezia, il fermento che circonda la competizione sta raggiungendo il culmine. E quale modo migliore

L’Eurovision Song Contest è dietro l’angolo. Con le prime prove in corso a Malmö, in Svezia, il fermento che circonda la competizione sta raggiungendo il culmine. E quale modo migliore per alimentare l’attesa se non tuffarsi nel mondo in continua evoluzione delle quote di scommesse sull’evento?

Secondo Oddschecker, quest’anno la Svizzera rimane la favorita per portare a casa la corona. Il loro carismatico concorrente, Nemo, con la canzone “The Code”, attualmente ha una quota di 9/4. Alle sue calcagna c’è l’eccentrico gruppo croato, Baby Lasagna, con la lsua melodia “Rim Tim Tagi Dim”, che vanta quote di 15/4. L’Olanda completa la top 3 con l’inno di Joost Klein “Europapa ” che arriva a 9/2.

L’italiana Angelina Mango con la malinconica “La noia ” si trova ad un rispettabile 11/2, mentre il duo ucraino Alyona Alyona e Jerry Heil con “Teresa & Maria” hanno visto le loro quote ridursi significativamente a 10/1, grazie ad una ben accolta prima prova.

PressGiochi