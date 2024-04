Stanno per nascere centri di intrattenimento a marchio emoji: gli emojplanet

L’azienda emoji GmbH ha ampliato la propria collaborazione storica con UNIS Technology Ltd., annunciando lo sviluppo di centri di intrattenimento a marchio emoji, denominati emojiplanet. Questa iniziativa strategica, mediata da WildBrain CPLG, mira a stabilire The Emoji Company come leader globale nel settore dell’intrattenimento per famiglie.

I piani di lancio includono l’implementazione iniziale delle sedi principali di emojiplanet in USA, Canada e Cina, e la successiva espansione in tutto il mondo. I centri emojiplanet sono destinati a rivoluzionare lo spazio di intrattenimento familiare offrendo ai fan del marchio un’esperienza coinvolgente. I visitatori di emojiplanet™ avranno la possibilità di giocare a giochi arcade e macchine gru unici a tema emoji, vivere momenti degni di social media in tutto il centro e avere l’opportunità di vincere o acquistare esclusivi prodotti a marchio emoji.

