Betsson Group: nel primo trimestre fatturato a +12%

Durante il primo trimestre il gruppo Betsson ha riportato un aumento del 12% del fatturato, raggiungendo i €248,2 milioni, con una crescita organica del 25%. Secondo l’azienda svedese, il trimestre è stato caratterizzato da “un continuo sviluppo positivo con un’alta attività dei clienti, una buona crescita e un rafforzamento della redditività, oltre a nuove iniziative orientate alla crescita”.

Le iniziative orientate alla crescita includono il lancio di un secondo marchio in Italia durante il Q1, con il marchio principale Betsson che è andato online a marzo. Inoltre, l’azienda ha annunciato anche il lancio di Betfirst in Belgio e ha acquisito Holland Gaming Technology durante il periodo di tre mesi.

Nel periodo, l’EBITDA è aumentato del 32% a €71,6 milioni ($76,7 milioni), mostrando un margine migliorato del 28,8%, rispetto al 24,5% dell’anno precedente. L’utile operativo (EBIT) ha registrato un aumento del 35% a €57,9 milioni ($62,06 milioni), raggiungendo un margine del 23,3%, in aumento rispetto al 19,4% nel 2023.

Tuttavia, i costi operativi totali sono aumentati del 1,4% a €106 milioni ($113,6 milioni), mentre il costo dei servizi è aumentato del 13,3% a €84,3 milioni ($90,3 milioni). Nonostante ciò, Betsson ha conseguito un utile operativo di €57,9 milioni ($62,06 milioni), un massimo trimestrale di tutti i tempi per l’azienda.

I costi finanziari hanno totalizzato €3,4 milioni ($3,6 milioni), lasciando un utile ante imposte di €54,5 milioni ($58,4 milioni), in aumento del 33,3% anno su anno. Il gruppo ha pagato circa €11,7 milioni ($12,5 milioni) di tasse, terminando così il Q1 con un utile netto di €42,8 milioni ($45,8 milioni), in aumento del 16,9%.

