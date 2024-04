Europa League. Roma, assalto al Bayer. Il Marsiglia insidia l’Atalanta

Imbattuti ma non imbattibili. Così Daniele De Rossi ha definito il Bayer Leverkusen che, giovedì sera, scenderà all’Olimpico con due obiettivi in mente: mantenere la casella 0 alla voce sconfitte stagionali e vendicare l’eliminazione dello scorso anno proprio per mano della Roma per volare così alla finale di Dublino. La semifinale di Europa League racchiude in sé tantissime sfaccettature e, secondo gli esperti Sisal, vede i neo campioni di Germania favoriti a 2,15 contro il 3,40 dei giallorossi con il pareggio offerto alla stessa quota. Under, a 1,80, e Over, 1,90, non sono poi così distanti a dimostrazione del fatto che potrebbe accadere di tutto tra le due squadre. Un goal di testa è dato a 3,00 così come una rete nell’ultimo quarto d’ora di gioco, in quota a 2,00, è nelle corde della gara visto che si sfidano due tra le formazioni che colpiscono di più nei finali di gara. Attenzione anche a eventuali infortuni o cambi tattici già nei primi 45 minuti di gioco: una sostituzione nel primo tempo si gioca a 3,50. Romelu Lukaku ha un conto aperto con l’Europa League: 27 reti in carriera, di cui 7 con la maglia della Roma. Big Rom primo marcatore è in quota a 6,25. I capitolini dovranno fare molta attenzione all’ex di turno Patrick Schick desideroso di dare un dispiacere ai suoi ex tifosi, ipotesi data a 2,75.

In contemporanea alla sfida dell’Olimpico, al Vélodrome, l’Olympique Marsiglia riceve l’Atalanta di Gasperini. Gli esperti Sisal ritengono i francesi favoriti, tra le mura amiche, a 2,50 contro il 2,80 della Dea mentre il pareggio è offerto a 3,25. Si preannuncia una gara intensa e un rigore con espulsione, a 7,50, non è da escludere. Attenzione sia alle deviazioni fortuite nella propria porta, un’autorete pagherebbe 9 volte la posta, che a un eventuale Ribaltone, ipotesi in quota a 7,00 mentre una rete da fuori area è offerta a 3,00. La sfida tra Marsiglia e Atalanta è anche quella tra due dei migliori bomber della competizione. Pierre-Emerick Aubameyang, 10 gol in Europa League, sogna di colpire anche i nerazzurri, impresa non impossibile vista la quota di 2,25. Sul versante opposto però Gasperini ha in Gianluca Scamacca l’uomo della provvidenza: dopo aver sbancato Anfield con una doppietta, l’attaccante azzurro vuole ripetersi anche in terra francese. Un goal di testa di Scamacca al Vélodrome pagherebbe 12 volte la posta.

