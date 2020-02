VinciCasa: è una segretaria la vincitrice di Fonte Nuova

Si è presentata oggi negli uffici Sisal di Roma la fortunata vincitrice del concorso n. 25 del 25 gennaio di VinciCasa, grazie a una giocata effettuata presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi Tom and Jerry situato in Via Palombarese, 29 a Fonte Nuova (RM).

Il premio, costituito da 500.000€, sarà così ripartito:

200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Pippi Calzelunghe”, è questo il nome di fantasia scelto dalla vincitrice per raccontare la sua storia. Una donna, segretaria di un’azienda, che ha sempre fatto della semplicità il suo stile di vita. e che riesce a dare un pizzico di magia in tutte le cose che fa perché possano diventare migliori.

E Pippi Calzelunghe – la protagonista del romanzo del 1945 della scrittrice svedese Astrid Lindgren, dotata di una forza prestigiosa – forse, un po’ la rappresenta. La vincitrice forse non alzerà il peso del cavallo come nel romanzo di Lindgren, ma sembra avere la stessa forza nell’affrontare le difficoltà della vita, sempre con il sorriso sulle labbra.

Dolce e tenace nello stesso tempo, la fortunata che ha vinto una casa con VinciCasa sembra mostrare freddezza in tutto ciò che fa, concentrandosi di più sull’aspetto razionale che su quello emozionale.

Come se non potesse permettersi di essere fragile e di sognare.

Un giorno decide di giocare a VinciCasa mentre beve un caffè in compagnia di amici. Sceglie una giocata casuale convinta che sia la fortuna a scegliere lei ma poi si sente rassicurata quando scopre che alcuni numeri coincidono con le date più importanti della sua vita.

E saranno proprio i numeri 10, 11, 29, 30, 40 che la decreteranno vincitrice di una casa oltre a 200.000€ subito e che scoprirà essere i numeri vincenti la sera successiva all’estrazione, a casa, controllando sul sito internet di Sisal.

Alla scoperta della vincita, che inizialmente crede essere un errore, è stata pervasa da un tumulto di emozioni forti provate tutte insieme: incredulità, panico, gioia e una felicità incontrollabile!

La vincitrice sa solo per certo che comprerà subito una bellissima casa, quella con cui riuscirà a concretizzare il suo sogno più grande, sposare l’uomo che ama!

