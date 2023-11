UK, Safer Gambling Week raggiunge nuovi record nella promozione sul gioco sicuro

I dati rilasciati a seguito dell’evento di successo di quest’anno – che si è svolto dal 13 al 19 novembre – hanno rivelato un enorme aumento del 70% rispetto al 2022, quando i messaggi della Safer Gambling Week sono stati visualizzati sui principali siti di social media quasi 30 milioni di volte.

L’iniziativa, giunta al suo settimo anno, ha ricevuto anche mezzo milione di visite al sito web della Safer Gambling Week che segnala aiuto e consigli per coloro che potrebbero essere in difficoltà, oltre a offrire consigli su strumenti di gioco più sicuri come limiti di deposito e timeout.

Nel frattempo, anche un gran numero di parlamentari e colleghi di tutti i partiti – tra cui il ministro del gioco d’azzardo Stuart Andrew MP e diversi ministri ombra tra cui il ministro del gioco d’azzardo ombra Stephanie Peacock MP – hanno dato il loro sostegno alla campagna innovativa.

L’evento di quest’anno ha avuto anche il pieno sostegno dell’ente regolatore indipendente, la Gambling Commission, e del suo amministratore delegato Andrew Rhodes.

Tra le famose squadre di calcio che hanno sostenuto la Safer Gambling Week 2023 c’erano le squadre della Premier League West Ham United e Brighton, nonché le squadre dell’EFL Southampton, Middlesborough e Blackpool. Con quest’ultimo che mostra il logo della Safer Gambling Week sulla maglietta per lo scontro della League One con Shrewsbury Town.

Lo scopo della Safer Gambling Week è quello di avviare una conversazione nazionale tra il personale, i clienti, i loro amici e familiari, sul gioco d’azzardo più sicuro, nonché evidenziare la gamma di strumenti disponibili per aiutare le persone a mantenere il controllo sulle proprie scommesse.

L’amministratore delegato di BGC Michael Dugher ha dichiarato: “La campagna Safer Gambling Week di quest’anno si è rivelata un altro enorme successo, raggiungendo nuovi record nella promozione degli strumenti di gioco d’azzardo più sicuri a disposizione dei clienti e segnalando l’aiuto e il supporto disponibili per coloro che ne hanno bisogno. È dimostrato che il successo della campagna porta a un maggiore utilizzo di strumenti di gioco popolari e più sicuri – come timeout e limiti di deposito – che esistono solo nel settore regolamentato”.

“I numeri record sia delle impressioni che delle visite al sito web dimostrano che il settore non è mai stato così impegnato nel garantire che i molti milioni di utenti che godono di un battito regolare continuino a farlo in un ambiente sicuro e responsabile”.

“Grazie alla Safer Gambling Week, possiamo essere sicuri che milioni di persone siano meglio informate sui modi in cui possono godersi il loro hobby in modo ancora più sicuro e responsabile, è qualcosa di cui l’intero settore può essere orgoglioso. Ma l’impegno del settore regolamentato per un gioco d’azzardo più sicuro non è limitato a una settimana all’anno. È la nostra missione per ogni settimana dell’anno”.

La campagna Safer Gambling Week, organizzata dal Betting and Gaming Council, BACTA e Bingo Association ha visto un’ondata di messaggi sul gioco d’azzardo più sicuro sia online che nei locali fisici, con l’obiettivo di innescare una conversazione a livello nazionale sulle scommesse responsabili.

La campagna è stata inoltre supportata da una serie di eventi, tra cui l’EGR Safer Gambling Forum, che ha offerto all’industria l’opportunità di condividere conoscenze e migliori pratiche sul loro lavoro sul gioco d’azzardo più sicuro, oltre ad ascoltare aggiornamenti da enti di beneficenza per il gioco d’azzardo più sicuro. Il forum comprendeva relatori di GamCare, Deal Me Out, YGAM, Kindred e Betknowmore.

Ogni mese in Gran Bretagna circa 22,5 milioni di adulti scommettono, acquistando un biglietto della lotteria, giocando a bingo, visitando un casinò, giocando online o scommettendo sul calcio, sulle corse di cavalli e su altri sport.

Nel frattempo, i tassi di gioco d’azzardo problematico rimangono stabili e bassi. Secondo l’ultimo NHS Health Survey, il tasso di gioco d’azzardo problematico tra gli adulti in Inghilterra è dello 0,4%.

PressGiochi