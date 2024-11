UK National Lottery. Allwyn: trasformazione tecnologica ben avviata

Continua il processo di trasformazione tecnologica di Allwyn che nel Regno Unito dallo scorso febbraio è diventata l’operatore della National Lottery succedendo a Camelot, nella gestione della Quarta Licenza. Allwyn ha investito finora oltre 350 milioni di euro nella Lotteria Nazionale UK e continuerà a investire per incrementare i finanziamenti destinati alle buone cause, che punta a raddoppiare entro la fine della licenza decennale, raggiungendo cifre record.

“La transizione dal precedente operatore (Camelot) ad Allwyn per la nuova licenza della Lotteria Nazionale del Regno Unito è avvenuta come previsto, senza ritardi, nel febbraio 2024. La trasformazione tecnologica è ben avviata e Allwyn sta attualmente ultimando il rollout delle nuove tecnologie.

Il tempo a disposizione di Allwyn per testare e implementare la nuova tecnologia – scrive l’Azienda alla Redazione di PressGiochi ad integrazione dell’articolo UK National Lottery: ritardi nell’aggiornamento tecnologico di Allwyn – è stato accorciato da una precedente azione legale contro la Gambling Commission – non di Allwyn e che è fuori dal suo controllo – ma questo non ha avuto un impatto materiale sui piani a lungo termine di Allwyn per i prossimi dieci anni. Allwyn ha investito finora oltre 350 milioni di euro nella Lotteria Nazionale del Regno Unito e continuerà a investire per incrementare i finanziamenti destinati alle buone cause, che punta a raddoppiare entro la fine della licenza decennale, raggiungendo cifre record.

Inoltre, la trasformazione messa in atto da Allwyn non ha avuto alcun impatto sugli attuali fondi destinati alla beneficenza e alle buone cause, che rimangono stabili ai livelli previsti, e anzi hanno appena raggiunto il massimo storico di 50 miliardi negli ultimi 30 anni.

Allwyn ha messo in atto un robusto e complesso programma di test tecnologici che sta portando avanti dall’estate scorsa. Alcuni degli aggiornamenti tecnologici comprendono:

– 69 nuovi sistemi con centinaia di integrazioni e quasi 1.000 nuovi processi

– passaggio dalla rete tradizionale alla nuova rete 4G

– 11 migrazioni complesse di dati, tra cui decine di milioni di record di giocatori e miliardi di righe di dati

– nuovo sito web per i giocatori e applicazioni mobili su iOS e Android

– nuovi sistemi di gioco principali

– nuovi sistemi di Contact Centre

– distribuzione di nuovi terminali a 44.000 rivenditori

– nuovi sistemi di marketing e finanziari

– miglioramenti significativi alla tecnologia di protezione dei giocatori.

Le attività relative alla transizione sono complesse e intense. Ecco cosa ha fatto Allwyn da febbraio 2024:

– i livelli di finanziamento per le buone cause sono quelli attesi dai nostri stakeholder.

– i nuovi terminali dei punti vendita sono stati installati più rapidamente del previsto

– sono stati effettuati investimenti in nuove campagne di marketing per Lotto, Set for Life, Euromillions e gratta e vinci in regalo

– 1.100 nuovi rivenditori sono stati aggiunti alla rete di vendita al dettaglio negli ultimi otto mesi

– sono state istituite partnership al dettaglio nuove e innovative, come quella con Snappy Shopper, che ha permesso ai rivenditori indipendenti della National Lottery di vendere i gratta e vinci online per la prima volta

– sono stati elaborati molti nuovi giochi, tra cui una serie di estrazioni speciali della lotteria e, per la prima volta, un gratta e vinci da 1 sterlina in edizione speciale a marchio Team GB e ParalympicsGB

– in vista del compleanno della National Lottery, che ha compiuto 30 anni il 19 novembre 2004, Allwyn ha lanciato il gratta e vinci da 2 sterline “Compleanno da 300.000 sterline”, che offre sette primi premi da 300.000 sterline

Allwyn ha lanciato una serie di prodotti per le festività, tra cui due novità per la National Lottery: un biglietto natalizio pieghevole e un gratta e vinci con etichetta regalo”.

PressGiochi