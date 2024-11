UK National Lottery: ritardi nell’aggiornamento tecnologico di Allwyn

Allwyn, l’operatore ceco che ha assunto la gestione della UK National Lottery, sta affrontando ritardi significativi nell’implementazione delle migliorie tecnologiche promesse in fase di aggiudicazione della licenza decennale. Secondo fonti

Allwyn, l’operatore ceco che ha assunto la gestione della UK National Lottery, sta affrontando ritardi significativi nell’implementazione delle migliorie tecnologiche promesse in fase di aggiudicazione della licenza decennale. Secondo fonti riportate dal The Telegraph, il termine per il completamento dell’aggiornamento è stato posticipato a febbraio 2025, con la possibilità di ulteriori slittamenti fino all’estate o oltre.

Allwyn ha preso il controllo della National Lottery il 1° febbraio 2024, subentrando a Camelot, ma il processo di transizione si è rivelato complesso. Fonti interne descrivono la difficoltà del progetto come “cercare di integrare un sistema Microsoft su un computer Apple”. Inizialmente, il cambio di gestione è stato rallentato da una contestazione legale presentata da IGT, ex fornitore tecnologico di Camelot, che poi è diventato partner tecnico di Allwyn.

La dirigenza di Allwyn si sarebbe riunita la scorsa settimana per decidere i tempi del passaggio al nuovo sistema.

I ritardi stanno alimentando preoccupazioni sul contributo che Allwyn riuscirà a destinare alle cause benefiche. Durante la gara per la licenza, Allwyn aveva promesso di raddoppiare i fondi raccolti per beneficenza, portandoli da 17 a 38 miliardi di sterline nel periodo decennale. Tuttavia, sembra che i risultati nei primi due anni saranno inferiori alle aspettative, con l’azienda che conta di recuperare terreno negli anni successivi.

