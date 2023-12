UK, la Gambling Commission avvia nuove consultazini per rendere il gioco d’azzardo piu’ sucuro

All’inizio di quest’anno la Commissione ha aperto la sua prima serie di consultazioni per attuare le proposte del governo nel Libro bianco sulla revisione della legge sul gioco d’azzardo High stakes: riforma del gioco d’azzardo per l’era digitale.

In questi giorni la Commissione ha avviato la seconda serie di consultazioni sulle proposte contenute nel Libro bianco e chiede il parere dei consumatori, delle imprese di gioco d’azzardo e di altri gruppi interessati.

Le consultazioni, che dureranno 12 settimane, riguarderanno i seguenti argomenti:

incentivi socialmente responsabili – proposte relative a incentivi come scommesse gratuite e bonus, per garantire che non incoraggino il gioco d’azzardo dannoso o eccessivo,

strumenti orientati al cliente: proposte per responsabilizzare i consumatori e rendere più semplice per loro la gestione del gioco d’azzardo in modi che funzionino per loro, come i limiti di deposito,

trasparenza della protezione dei fondi dei clienti – proposte per aumentare la trasparenza nei confronti dei consumatori se i loro fondi sono detenuti da licenziatari che non offrono alcuna protezione in caso di insolvenza,

rimozione dei requisiti della Commissione che diventerebbero obsoleti a causa dell’imminente prelievo legale del governo – proposte per rimuovere l’attuale requisito LCCP di fornire contributi finanziari annuali a un elenco prestabilito di organizzazioni di ricerca, prevenzione e trattamento,

dati regolamentari – proposta di armonizzare tra tutti gli operatori la frequenza di rendicontazione delle dichiarazioni regolamentari da annuale a trimestrale.

Tim Miller, direttore esecutivo della Gambling Commission per la ricerca e la politica, ha dichiarato: “Il Libro Bianco stabilisce che una delle massime priorità del governo è garantire che il gioco d’azzardo avvenga in modo sicuro. Condividiamo questo impegno e le consultazioni di oggi propongono come possiamo realizzarlo. Abbiamo bisogno che quante più persone possibile possano dire la loro su eventuali modifiche alle regole che gli operatori devono seguire. Questi punti di vista alla fine contribuiranno a modellare la regolamentazione del gioco d’azzardo in tutto il paese.”

Come indicato nel blog di Tim Miller all’inizio di questo mese, la Commissione avvierà a breve un’ulteriore consultazione su due temi relativi al “business as usual”. Questa consultazione includerà proposte relative alla chiarezza e alla trasparenza del modo in cui vengono calcolate le sanzioni finanziarie, e la rendicontazione degli eventi finanziari chiave da parte dei licenziatari per garantire che la Commissione abbia le giuste informazioni per una regolamentazione basata sul rischio.

PressGiochi