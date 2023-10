UK, la Deputata Gideon sostiene che il Gambling review causa “incertezza per clienti e imprese”

Il membro conservatore del parlamento di Stoke Central, Jo Gideon, ha espresso preoccupazione per la risposta prolungata alla revisione in corso della legislazione sul gioco d’azzardo da parte del governo britannico. Il governo ha pubblicato a maggio il suo Libro bianco sul gioco d’azzardo, a lungo ritardato, ma ha lasciato molte questioni da decidere dopo ulteriori consultazioni.

Sia il Dipartimento di Cultura, Media e Sport che la Gambling Commission hanno avviato tali consultazioni negli ultimi mesi, ma Gideon ha affermato che l’indecisione sta causando “incertezza per i clienti e le imprese”. Scrivendo un editoriale per il gruppo di lobby del settore Betting and Gaming Council (BGC), ha affermato che la Gambling Commission deve seguire la direzione politica del governo.

La Deputata afferma: “La Gambling Commission deve garantire che le sue consultazioni e le proposte finali che ne emergono siano in linea con la direzione politica che questo governo ha stabilito. Ciò è particolarmente vero per la spinosa questione dei controlli sull’accessibilità economica. Quando questi sono stati proposti come parte del Libro bianco, ci è stato detto che sarebbero stati privi di attriti e sarebbero avvenuti senza che i clienti se ne rendessero conto. Deve essere così, altrimenti si rischia di spingere gli scommettitori dal settore regolamentato verso gli operatori non regolamentati e non sicuri del mercato nero”.

Le attuali consultazioni della Gambling Commission sui controlli dei rischi finanziari, sulla progettazione del gioco, sulle scelte di marketing dei clienti e sulla verifica dell’età per il gioco d’azzardo tradizionale si concluderanno il 18 ottobre. Successivamente, un altro ciclo di consultazioni si concentrerà sulla proposta di tassa sul gioco d’azzardo per finanziare la ricerca, l’istruzione e il trattamento. .

Gideon ha menzionato l’impatto dell’industria del gioco d’azzardo nel suo collegio elettorale a Stoke-on-Trent, dove ha sede bet365. Ha affermato che l’azienda partecipa all’iniziativa del governo “Levelling Up”, che mira a rilanciare le economie delle aree provinciali.

Ha sostenuto che il Libro bianco era “equilibrato, proporzionato e prendeva decisioni cruciali in linea con le prove”. Ha accolto con favore le misure proposte come la creazione di un difensore civico del gioco d’azzardo e l’introduzione di controlli sulla spesa e misure per consentire la modernizzazione dei casinò tradizionali.

