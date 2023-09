Tax credit videogiochi, dal Mic l’elenco definitivo dei beneficiari

L’accesso al bonus presuppone, prevede la norma agevolativa, il riconoscimento del marchio “made in Italy” e il valore culturale dell’opera presentata dall’impresa Come riporta fiscooggi.it, il decreto direttoriale del 25

L’accesso al bonus presuppone, prevede la norma agevolativa, il riconoscimento del marchio “made in Italy” e il valore culturale dell’opera presentata dall’impresa

Come riporta fiscooggi.it, il decreto direttoriale del 25 settembre, che comunica l’esito dell’istruttoria conclusiva sull’ammissibilità delle richieste definitive (a consuntivo) riguardanti l’attribuzione del credito d’imposta per la produzione di videogiochi di nazionalità italiana e di valore culturale. A renderlo noto un avviso online del Mic.

Nella tabella allegata al documento oltre ai nominativi dei beneficiari, anche il credito d’imposta definitivo riconosciuto. La pubblicazione del decreto sul sito del ministero della Cultura costituisce comunicazione ufficiale dell’assegnazione del contributo anche con riferimento alla procedura di cedibilità del tax credit come previsto dall’articolo 21 della legge n. 220/2016. Non sarà, quindi, inviato alcun ulteriore messaggio Pec che notifica singolarmente l’attribuzione del bonus.

Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento dell’agevolazione.

Il Dd non contiene le domande per le quali l’istruttoria è tutt’ora in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della Dg Cinema e Audiovisivo.

