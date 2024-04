Svezia, l’ente regolatore del gioco mette al bando tre operatori

L’autorità svedese di regolamentazione del gioco d’azzardo Spelinspektionen ha bandito tre operatori che, a suo dire, prendevano di mira i giocatori senza una licenza locale. Gli operatori in questione sono

L’autorità svedese di regolamentazione del gioco d’azzardo Spelinspektionen ha bandito tre operatori che, a suo dire, prendevano di mira i giocatori senza una licenza locale. Gli operatori in questione sono Newera Frozen PTE Limited, Aprodi Limited e Galaktika NV.

Si è scoperto che i primi due offrivano lotterie di skin illegali ai giocatori svedesi. Questi consentono ai giocatori di scommettere skin collezionabili dai videogiochi attraverso diversi formati di gioco, comprese le opzioni per scommettere una skin per avere la possibilità di vincere una skin più preziosa. È stato scoperto che Hellcase.com di Newera Frozen e Key-drop.com di Aprodi venivano commercializzati tramite materiale generato dagli utenti su piattaforme video come YouTube e Twitch.

Spelinspektionen ha affermato che il contenuto era specificamente rivolto ai giocatori svedesi poiché Hellcase.com e Key-drop.com avevano informazioni in svedese. Nel caso di Hellcase.com, le domande frequenti erano in svedese e il sito utilizzava una società di pagamento svedese. Key-drop.com aveva termini e condizioni e marketing di affiliazione in svedese.

Newera Frozen PTE ha affermato di vendere loot box, che si dice “non possano essere considerati giochi d’azzardo”. Ha rimosso il testo svedese dal suo sito e ha rimosso Trustly come opzione di pagamento. Tuttavia, Spelinspektionen ha affermato che la legge svedese sul gioco d’azzardo si applica a tutti i giochi in cui il premio ha un valore economico.

L’Autorità svedese per il gioco d’azzardo ritiene che le skin vendute sul sito web debbano essere considerate dotate di un valore in denaro. La legge sul gioco d’azzardo è quindi applicabile al gioco in questione.

Nel caso di Galaktika NV, si è scoperto che l’operatore registrato a Curaçao prendeva di mira i giocatori svedesi attraverso Drip.casino. Spelinspektionen ha affermato che il sito utilizzava il marketing di affiliazione in svedese. Galaktika NV ha affermato di non rivolgersi intenzionalmente ai clienti svedesi e di esternalizzare il marketing a terzi. L’autorità di regolamentazione ha sostenuto che si dovrebbe ancora considerare che la società si rivolga al mercato svedese avendo affiliati che commercializzano i loro giochi ai consumatori svedesi tramite siti Web affiliati.

PressGiochi