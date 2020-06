Stati Uniti. Scientific Games amplia la sua partnership con Betfred

Scientific Games Corporation ha ampliato la sua partnership di scommesse sportive con Betfred per implementare le soluzioni digitali e al dettaglio nello stato del Colorado. Dopo la selezione di Scientific Games di Betfred per fornire OpenSports ™ in Pennsylvania all’inizio di quest’anno, le due società hanno ora esteso la loro collaborazione per includere servizi di scommesse sportive digitali e al dettaglio presso il Black Hawk Casino di Saratoga in Colorado. Betfred ha lanciato soluzioni complete per la vendita al dettaglio di OpenSports, compresi i terminali di scommesse self-service al Casinò Black Hawk di Saratoga, con i servizi digitali della Società che dovrebbero seguire in tempo per la stagione NFL 2020-2021. Inoltre, Scientific Games fornirà alle operazioni di Betfred in Colorado OpenPlatform ™, la sua piattaforma di gestione degli account dei giocatori leader del settore. All’inizio di questa settimana, Betfred ha anche annunciato la firma di un accordo di sponsorizzazione pluriennale per diventare partner ufficiale dei Denver Broncos.

Mark Stebbings, COO del gruppo Betfred, ha dichiarato: “OpenSports rimane una componente fondamentale della nostra strategia di scommesse sportive negli Stati Uniti. Mentre estendiamo la nostra presenza negli Stati Uniti, il team di Scientific Games svolge un ruolo importante nell’aiutarci a offrire esperienze vincenti per i giocatori attraverso la sua tecnologia affidabile e flessibile. Non vediamo l’ora di lavorare con Scientific Games per offrire emozionanti esperienze di scommesse sportive ai giocatori in Colorado”.

Keith O’Loughlin, SVP Sportsbook, Digital for Scientific Games, ha dichiarato: “Betfred è un operatore britannico rispettato e di successo e siamo entusiasti di collaborare con loro mentre durante l’espansione negli Stati Uniti. Siamo impegnati a impostare i nostri clienti per il successo a lungo termine nei mercati regolamentati e siamo entusiasti di mostrare le nostre capacità di prodotti e servizi in due stati degli Stati Uniti”.

PressGiochi