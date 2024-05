Coppa Italia: questa sera l’attesa finale

Questa sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si svolgerà la finale di Coppa Italia 2023/2024, con l’attesissimo match che vedrà opposte Atalanta e Juventus.

Dopo tre anni, la Dea ritorna in finale grazie alla vittoria 4-1 ottenuta contro la Fiorentina lo scorso aprile al Gewiss Stadium (all’andata terminò 1-0 per la squadra viola). Dall’altra parte, i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri hanno conquistato il loro posto in finale battendo la Lazio grazie al 2-0 dell’andata (inutile il 2-1 dei biancocelesti al ritorno).

Riguardo agli scontri diretti tra le due squadre in Coppa Italia, precisamente 15 finora, la Juventus conduce con 6 vittorie, mentre l’Atalanta si è aggiudicata 4 incontri; i rimanenti 5 si sono conclusi con un pareggio.

Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria dei padroni di casa con il segno 1 bancato a 2.62 e la X a 3.10; il 2 della squadra ospite è quotato leggermente più alto a 2.87. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 1.87, il No Goal è fissato a 1.83; l’Over 2,5 è offerto a 2.20, mentre la quota dell’Under 2,5 è inferiore, attestata a 1.60. L’1-1 è il risultato esatto più atteso, bancato a 5.90, seguito dall’1-0 dato a 7.50, dallo 0-0 quotato a 8.00 e dall’1-0 a 8.50. Tutti gli altri esiti sono dati a partire da 10.50.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi