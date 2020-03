Stati Uniti, l’iDEA spinge il Governo a tutelare i casinò durante il periodo di chiusura

L’iDevelopment & Economic Association (iDEA) sta spingendo gli Stati Uniti ad aiutare i casinò e i loro impiegati nel periodo di chiusura. Il gruppo chiede al governo statale di revocare i propri divieti, almeno temporaneamente e dove possibile.

“Sarà una panacea? No, ma di fronte a chiusure come questa, sottolinea la necessità che l’industria disponga anche di una piattaforma di e-commerce”, ha affermato John Pappas dell’iDEA. Secondo il gruppo, molti stati degli Stati Uniti potrebbero trarre vantaggio dai giochi online. Poiché il segmento terrestre ricaverà meno denaro fiscale, le scommesse su Internet potrebbero essere una soluzione. Previsioni di AGA, l’American Gaming Association prevede che l’industria del gioco d’azzardo statunitense perderà 21,3 miliardi di dollari a causa della crisi del Coronavirus. L’organizzazione ha affermato che le prossime otto settimane saranno fondamentali per il settore. Centinaia di casinò in tutto il paese hanno chiuso le porte come parte degli sforzi per fermare la diffusione del virus mortale. Questo, secondo l’AGA, potrebbe costare 530.000 posti di lavoro.

