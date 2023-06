Stati Generali Amusement. Rosato (IV): “Partiamo dal  presupposto che l’amusement ha un effetto sociale positivo”

“Sui giochi con vincita in denaro c’è un pregiudizio gigantesco rispetto agli impegni che possono essere assunti. Il discorso sul codice sorgente (che le regole tecniche obbligano ad acquisire dal produttore, ndr) è talmente ovvio che è difficilmente superabile. Una burocrazia è tale da essere un ostacolo insormontabile. Se su un settore regolamentato pensiamo di fare etica non se ne viene fuori. Alla politica compete il coraggio della regolamentazione. Penso che dal punto di vista sociale gli apparecchi non a vincita hanno un effetto positivo. In un biliardino si gioca in 4 quindi non va temuto ma incentivato.

Abbiamo bisogno di un ragionamento che tocca queste corde non altre. Il settore ha bisogno di un po’ di attenzione anche a livello amministrativo. C’è molto lavoro da fare e le vostre associazioni devono presentare all’Amministrazione le proprie proposte che dovranno essere ascoltate per semplificare cosa può essere semplificato e migliorato”.

Lo ha dichiarato l’on. Ettore Rosato di Italia Viva presente oggi agli Stati Generali dell’Amusement.

PressGiochi