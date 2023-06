STATI GENERALI AMUSEMENT, DISTANTE (SAPAR): “TICKET REDEMPTION, OMOLOGHE ED AUTOCERTIFICAZIONE: NECESSARIA SEMPLIFICAZIONE NORME”

Si sono tenuti oggi a Roma gli Stati Generali dell’Amusement, durante i quali tutte le associazioni di categoria si sono incontrate con aziende e istituzioni per fare il punto sul settore del gioco senza vincita in denaro. Il titolo dell’evento di quest’anno è stato “Semplificare o estinguersi”, un’occasione per affrontare le problematiche presenti e future dell’industria del settore.

Un ruolo centrale è stato svolto da Sapar, presente nella persona del suo presidente Domenico Distante: “Il titolo del convegno di oggi “Semplificare o estinguersi” centra perfettamente la situazione del settore. E’ evidente la necessità di un riordino generale del comparto. La nostra attività ha avuto davvero momenti critici soprattutto durante il Covid e gli Stati Generali hanno avuto una grande importanza per le riaperture”, le sue parole.

“Spero che con il nuovo corso di ADM, che comunque ringraziamo per la disponibilità sempre mostrata con l’istituzione del Tavolo Tecnico durante il percorso di riforma del comma 7, possa terminare il tempo delle proroghe e iniziare quello delle certezze per gli investimenti delle imprese. Sono anche necessari interventi urgenti a tutela delle piccole e medie imprese di gestione degli apparecchi con e senza vincite in denaro” – ha sottolineato Distante – Le ticket redemptions sono gli apparecchi con maggiori criticità da questo punto di vista. Per quanto riguarda le omologhe è invece assolutamente necessaria una semplificazione della norma per renderla compatibile con il mercato attuale. L’autocertificazione potrebbe essere la soluzione in questo senso. Sono sicuro che con il nuovo corso della politica si potrà dare al settore quella svolta di sicurezza e tranquillità che merita e che anche Adm reciterà in questo senso un ruolo fondamentale. Non ci dobbiamo poi dimenticare che sono presenti ancora le problematiche degli apparecchi “ante 2003” per i quali è prevista l’omologa entro la fine dell’anno e anche su questo terreno siamo alla ricerca di soluzioni che vadano al di là di una semplice proroga; finora comunque abbiamo ottenuto il risultato dell’installabilità di tali apparecchi anche negli esercizi generalisti.”

Presenti all’evento anche gli onorevoli Andrea Tremaglia (Fratelli d’Italia) ed Ettore Rosato (Italia Viva). Proprio Tremaglia ha voluto sottolineare: “Il nuovo governo aiuta a lavorare chi vuole lavorare, sicuramente questo settore è uno di quelli su cui bisogna intervenire e porre attenzione. Bisogna fare una distinzione tra il gioco con vincita in denaro e quello senza vincita in denaro. Già questo sarebbe un passaggio culturale importante, troppo spesso si tende a fare di tutta l’erba un fascio e questo porta anche a rendere le norme e le leggi poco efficaci. In questo contesto, abbiamo presentato un emendamento per la soppressione delle omologhe degli apparecchi ancora sottoposti a tale adempimento”.

A fargli eco anche Ettore Rosato: “C’è un pregiudizio gigantesco dell’opinione pubblica rispetto a questo settore, invece il gioco senza vincita in denaro, dal punto di vista sociale, ha un effetto positivo perché consente ai nostri ragazzi di stare insieme. La ludopatia è un tema serio, ma in questo caso non ha nessuna attinenza con questi apparecchi. È importante piuttosto proteggere le imprese dell’Amusement perché creano numerosi posti di lavoro”.

Pressgiochi