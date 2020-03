Sportech amplia la sua offerta per fronteggiare la crisi da COVID-19

Dopo un anno di trasformazioni in tutta l’azienda, Sportech Plc è fiducioso che l’ampliamento del suo portfolio aiuterà a superare l’incertezza della crisi da COVID-19. Pubblicando i risultati dell’intero anno 2019, l’azienda ha registrato un aumento del 2% delle entrate del gruppo per 65 milioni di sterline, ottimizzando le attività generatrici di flussi finanziari. Gli aggiornamenti del prodotto hanno visto Sportech confermare la “crescita del servizio” per la sua piattaforma TOTE e i sistemi di scommesse in-stadia North American Bump. Inoltre, il 2019 ha visto l’azienda espandere il proprio portafoglio di prodotti acquisendo le risorse della lotteria digitale e le risorse tecnologiche di Lot.to.

Sottolineando i “progressi positivi” raggiunti in tutte le sue divisioni principali, Sportech ha registrato un utile lordo di 47 milioni di sterline, mentre ha dichiarato un EBITDA rettificato del 2019 di 7,5 milioni di sterline. Nonostante questo, Sportech ha avuto una perdita per 8,4 milioni di sterline, lo scorso anno.

Richard McGuire, Amministratore delegato di Sportech, ha dichiarato: “Continuiamo nell’ampliare la nostra offerta ed il nostro portfolio e, nonostante il difficile contesto commerciale e l’attuazione di manovre costose per riposizionare il Gruppo, la nostra performance nel 2019 è andata come previsto. In particolare, abbiamo registrato progressi positivi per l’EBITDA. Nel 2020, Sportech continuerà ad attuare il suo programma di trasformazione della sede, cercando di eseguire una migliore gestione dei costi e un migliore utilizzo dei suoi sistemi”.

Rispecchiando le controparti del settore, Sportech ha ammesso che sarà difficile fornire una guida accurata a causa dell’incertezza degli impatti del COVID-19 osservati nel calendario mondiale dello sport e delle corse. McGuire ha spiegato: “Comprensibilmente, il periodo di interruzione è incerto, ma dopo aver rafforzato le nostre capacità online durante il 2019, siamo in una posizione migliore per offrire un servizio più ampio ovunque possibile. In questo periodo di preoccupazione e incertezza, abbiamo avviato una task force di risposta Sportech COVID-19 e continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti e il nostro personale per garantire, nel miglior modo possibile, una combinazione di continuità ove consentito e misure precauzionali di sicurezza. Nonostante le incerte prospettive, restiamo concentrati sul mantenimento della solidità finanziaria del Gruppo con 11,0 milioni di sterline di liquidità netta e nessun debito alla fine di febbraio 2020”.

PressGiochi