Slot online: un’iniziativa di beneficienza raccoglie 3.700 euro di donazioni per l’Ospedale San Raffaele e lo Spallanzani

In questo periodo in cui l’Italia sta lottando contro la diffusione del Coronavirus, il mondo del gioco non rimane fermo a guardare. Anzi.

Una iniziativa di beneficienza è stata in questi giorni realizzata da spikeslot.com che ha pensato di allietare la quarantena con una sessione LIVE straordinaria di gioco dove è stata attivata anche una raccolta fondi da donare in beneficenza agli enti che più di tutti combattono in prima linea in questa situazione di emergenza: l’Ospedale San Raffaele e lo Spallanzani.

La diretta è stata diffusa tramite il Canale Youtube e Twitch ed è durata circa 3 ore a partire dalle 18:00 del 18 marzo.

L’obiettivo principale dello streaming è stato quello di raccogliere donazioni da spedire ai due ospedali più impegnati da questa emergenza: lo Spallanzani a Roma e il San Raffaele a Milano. “La Live ha avuto un successo incredibile con picchi di quasi 6000 utenti collegati online e siamo orgogliosi di poter rappresentare una Community così affettuosa.

Un risultato che ci ha sorpreso davvero molto: l’importo delle donazioni è stato pari a circa 2200€, a cui SPIKE ha aggiunto ulteriori 1500€. Il totale di 3700€ è stato diviso in parti uguali di circa 1850€ ed è stato spedito all’Ospedale San Raffaele e allo Spallanzani.

Nonostante il divieto di intrattenere rapporti ravvicinati, è stato possibile coinvolgere anche il mitico Moreno grazie ai miracoli di “J” e i tanti altri simpatici effetti e personaggi a cui i fan di SPIKE sono abituati. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per regalarvi un po’ di divertimento in queste serate inusuali” hanno spiegato gli organizzatori.

Durante la Live sono state provate tutte le vostre slot preferite dei migliori produttori Novomatic, NetEnt, Play’n GO o BTG come la Book of Ra 6, Reactoonz, Dead or Alive 2, Bonanza, Gonzo’s Quest e Lucky Lady’s Charm 6.

