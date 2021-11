Sigma. Gioco online. De Fabritiis (MDF partners): “Gli operatori devono puntare su innovazione, eccellenza di prodotto e responsible gaming”

“Il divieto pubblicitario esistente in Italia penalizza in diverso modo diverse tipologie di operatori. Probabilmente le aziende più grandi e con quote di mercato consolidate soffrono un minore impatto specie se aiutate dal supporto di una rete terrestre rispetto ad operatori con quote più piccole. Sta di fatto che lo scenario complessivo competitivo sta cambiando in Italia e in altre giurisdizioni a seguito dell’adozione di restrizioni specifiche che riguardano non solo il marketing ma anche la compliance a livello generale su aspetti tecnici e di compliance legale e fiscale. La competizione si fa più difficile, ci vogliono nuove strategie per aggredire mercati più complessi. Ai nuovi entranti nel mercato italiano direi di valutare attentamente la strategia di ingresso puntando su innovazione, eccellenza di prodotto e tecnologia e usando il responsible gaming per fare attività di compliance ma come leva di marketing sinergica rispetto al resto”.

Lo afferma a PressGiochi Mauro De Fabritiis MDF partners in occasione di Sigma Europe a Malta parlando del divieto pubblicitario al gioco d’azzardo in Italia.

“Il fatto di poter fare attività dall’estero verso l’Italia è un qualcosa che dovrebbe essere controllato, ma sicuramente evitato. Esistono misure restrittive nei diversi paesi che si accomunano e su cui i regolatori dovrebbero avere maggior dialogo e osmosi anche a livello di modalità di controllo e che permetterebbe di evitare problemi”.

