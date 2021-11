Malta: si apre con successo l’evento di iGaming Sigma Europe

Si è aperto ieri a Malta, la capitale dell’iGaming, SiGMA Europe, l’evento che riunisce operatori del gioco, prevalentemente online, che dopo due anni torna in presenza.

L’industria, nel suo primo giorno di manifestazione, ha mostrato quanta voglia ci fosse di tornare al mondo delle manifestazioni, con un’affluenza da record.

“Quest’anno abbiamo portato non uno ma 4 eventi per quello che è senza dubbio il nostro più grande evento finora: la Malta Week” spiegano gli organizzatori.

“I principali verticali incentrati su giochi, marketing di affiliazione e tecnologia emergente si sono riuniti nell’arena MFCC, con una miriade di eventi, dalla conferenza ai tornei di Esports, che hanno attirato folle. Il piano espositivo, progettato per massimizzare l’esposizione degli espositori ai delegati, è stato anche una delle principali fonti di attrazione – con le aziende espositrici che hanno alzato il tiro quando si trattava di design dello stand – mettendo in mostra di tutto, da una Ferrari all’incredibile cocktail bar di Soft2Bet.

Gli eventi sono iniziati ieri con un torneo di calcio, dove Enteractive ha alzato trionfalmente il trofeo per la SiGMA Cup. Altri eventi includevano anche un torneo di Padel competitivo e un torneo di poker.

Nonostante l’apertura anticipata di ieri dei punti per la raccolta dei badge, l’aumento della domanda di biglietti ha reso la registrazione alla Malta Week più impegnata che mai, poiché i delegati si sono riversati all’expo in migliaia. Gli ospiti hanno potuto interagire con i croupier dal vivo prima di entrare nell’area espositiva.

Un’agenda completa di conferenze, ancora una volta si è rivelata la vetrina per nuove intuizioni, idee brillanti e opinioni forti per ispirare gli innovatori europei che vogliono plasmare il gioco, la tecnologia, l’affiliazione e la salute digitale.

Sigma, nel suo primo giorno ha ospitato anche la prima competizione Pitch – sempre una delle preferite dal pubblico, l’AGS Pitch ha attirato folle di persone quando dieci eccezionali startup aziendali sono salite sul palco per darsi battaglia per un montepremi che include tutoraggio, esposizione mediatica e opportunità di investimento. Alla fine è stata Hyper Sku a portare a casa il premio. “Siamo dieci su cento compagnie scelte per presentare il loro sogno, il loro slancio sul palco, ed è fantastico essere selezionati come i migliori.

“Da questa opportunità ho visto che gli investitori sono persone che sono davvero riuscite nel settore, quindi sanno di cosa stanno parlando.

Il torneo Esports si terrà durante i 3 giorni dell’evento presso l’Esports Arena dedicata all’interno del SiGMA Esports Village. Parteciperanno otto squadre tra cui Astralis Talent dalla Danimarca, SAW Youngsters dal Portogallo ed Eversion da Malta.

PressGiochi