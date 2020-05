SiGMA e MGS siglano una nuova partnership per la crescita reciproca nel mercato del gioco asiatico

Il gruppo SiGMA e il Macau Gaming Show (MGS) hanno annunciato una nuova partnership. Questa unione di forze favorirà una presenza più forte tra le comunità di gioco sia a Manila che a Macao, rafforzando al contempo i legami con una rete crescente di leader di pensiero ed esperti nei giochi terrestri. La pandemia del 2020 è stata senza dubbio un catalizzatore che ha spinto le società di gioco e gli IR a diversificare la loro offerta e ridurre i rischi incorporando i giochi online e la tecnologia emergente, rendendo il lancio un’iniziativa tempestiva.

Per il gruppo SiGMA, questa partnership strategica dovrebbe rafforzare le altre due già esistenti, quella di ICE Asia e il vertice AIBC con SiGMA ed inoltre aiuterà a stabilire MGS come un evento da non perdere, in particolare tra le comunità di gioco nel sud-est asiatico e in Europa. L’evento SiGMA Manila, che è stato riprogrammato dal 27 al 28 maggio 2021 presso il Centro convegni SMX, si rivolge ai settori dei giochi terrestri e online, riunendo fornitori, operatori, affiliati, regolatori e attività Blockchain. Il Macau Gaming Show (17-19 novembre 2020) svolgerà un ruolo fondamentale nell’attirare i dirigenti nelle Filippine per lo spettacolo SiGMA Manila nel maggio 2021 e oltre. Esiste una solida proposta commerciale da fare in tutto il sud-est asiatico, quindi non c’è dubbio che la comunità terrestre sarà ansiosa di partecipare a questo evento. Con una popolazione di 4,5 miliardi, l’Asia rimane all’avanguardia in termini di potenziale GGR per l’industria del gioco, sia terrestre che online. Gli eventi forniranno ai partecipanti nuove informazioni sulle condizioni normative nei mercati asiatici, sui metodi di elaborazione dei pagamenti e sull’integrazione di tecnologie emergenti come Blockchain.

Eman Pulis, fondatore e CEO del gruppo SiGMA, ha dichiarato: “Macau Gaming Show è uno spettacolo di punta a Macao, la mecca indiscussa per i giochi terrestri. Dato che Manila sta diventando una delle principali destinazioni nel sud-est asiatico con i suoi resort integrati e poiché lo spettacolo a Macao è a sei mesi di distanza dal nostro a Manila, abbiamo creduto davvero che sarebbe stato utile lavorare insieme e sostenerci a vicenda. Sono entusiasta di collaborare con gli organizzatori di MGS e non ho dubbi sul fatto che a Macao,nelle Filippine e in Europa rafforzeranno la reciproca offerta. Non abbiamo avuto altra scelta che riprogrammare il SiGMA 2020 di Manila a maggio 2021. Fortunatamente questo ci ha dato altri 11 mesi per curare un grande spettacolo”.

Jay Chun, Presidente della MGS, ha spiegato: “Le opportunità di crescita in Asia stanno aumentando esponenzialmente di anno in anno, ed è il momento giusto per cementare relazioni nuove tra le industrie del gioco d’azzardo sia in Oriente che in Occidente. È senza precedenti che due di questi eventi collaborino in questo modo in Asia, quindi saranno un must in Asia per andare avanti: maggio per SiGMA Manila e novembre per Macau Gaming Show”.

