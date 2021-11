Sigma. Avv. Sbordoni: “Gli operatori del gioco devono comunicare anziché pubblicizzare”

“In Italia siamo in attesa di una revisione del divieto assoluto di pubblicità al gioco, se ne parla anche ufficialmente visto che lo stesso Ministro dello sport ha accennato ad una possibile sospensione anche se parziale. A chi vuole entrare nel mercato italiano direi di prestare molta attenzione a quello che farà lo Stato nei prossimi mesi e di organizzarsi per fare una buona comunicazione. Comunicare anziché pubblicizzare potrebbe essere un buon suggerimento.

Lo afferma a PressGiochi l’avvocato Stefano Sbordoni in occasione di Sigma Europe a Malta parlando del divieto pubblicitario al gioco d’azzardo in Italia.

“C’è stato un momento in cui l’attività di interscambio tra regolatori europei era molto vivace e ben strutturata. Ad un certo momento si sono persi questi gruppi di lavoro e anche noi italiani abbiamo seguito questo trend di non spingere verso la cooperazione tra regolatori europei. Questo andrebbe sicuramente ripreso. E’ arrivato il momento perché ad esempio l’advertising ban ha compiuto il suo tempo e deve andar oltre per essere trasformato in qualcosa di utile a tutti”.

PressGiochi