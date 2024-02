Serie A, brividi a San Siro: per Milan-Atalanta quote sul filo

Cinque vittorie consecutive in campionato, più il successo in Coppa Italia proprio sul Milan, a inizio gennaio. Il biglietto da visita dell’Atalanta in vista del posticipo di Serie A di domenica contro i rossoneri spacca a metà le quote, divise quasi perfettamente tra i rossoneri e i bergamaschi. Il fattore campo è dalla parte di Pioli e i suoi che a San Siro partono però a un sostanzioso 2,40 su Planetwin365; Gasperini ci riprova dopo il blitz del mese scorso, stavolta a quota 2,85, con il segno «X» più staccato a 3,40. In equilibrio anche i pronostici degli scommettitori, in questo caso con una preferenza più accentuata per il Milan (40%) con gli ospiti scelti nel 33% delle giocate. Netto invece il vantaggio dell’Over 2,5, dato a 1,73 contro il 2,00 dell’Under: per gli analisti ci sono buone possibilità che il posticipo si chiuda con almeno tre reti complessive, visto il bilancio in questo senso di entrambe le squadre. Il Milan ha infatti la seconda media gol più alta (tra fatti e subiti) di tutta la Serie A, pari a 3,2 per partita. L’Atalanta, invece, ha chiuso in Over 2,5 quattro delle ultime cinque giornate ed è sempre andata a segno almeno due volte. In primo piano balza quindi anche il tabellone dei possibili marcatori: ad aprire la lista è Giroud a 2,75, seguito da Leao a 3,35. Con Lookman ancora in dubbio, Gasperini si affida invece all’ex De Ketelaere (4,25) e a Miranchuk (5,25). Occhi puntati anche su Koopmeiners, autore della doppietta in Coppa Italia e ora a 4,85. Nelle scommesse a lungo termine, intanto, l’Atalanta ha praticamente blindato la qualificazione alla prossima Champions League, con il piazzamento nella top 4 ora a 1,63, davanti a Bologna (4,75) e Roma (5,65).

Quattro giornate senza vittorie impongono una scossa alla Juventus, scivolata a -9 dai nerazzurri e sempre insidiata dal Milan nella corsa al secondo posto. Il turno con il Frosinone è sulla carta l’occasione giusta per tornare a vincere, come confermano i precedenti e le previsioni dei betting analyst: i bianconeri hanno vinto gli ultimi cinque precedenti contro i gialloblù, tra Serie A e Coppa Italia, e un altro successo è dato a 1,32 su Planetwin365, contro l’8,75 del «2» e il 5,30 del pareggio. Nelle cinque vittorie conquistate dal 2016 in poi, inoltre, la Juventus ha subìto una sola rete dai ciociari, proprio nell’ultimo confronto in campionato: stavolta mantenere la porta inviolata è un obiettivo a 1,93, mentre un gol degli ospiti è offerto a 1,69. Nel 2-1 bianconero dell’andata furono decisivi Yildiz (al suo primo gol in Serie A) e Vlahovic: stavolta la rete del turco pagherebbe 3,00, mentre quella del serbo si gioca a 2,00. Dall’altra parte del campo gli occhi sono invece puntati su Soulé (5,00) e Harroui (7,00); occhio anche a Mazzitelli, a segno due volte nelle ultime tre giornate e la cui rete vale 11 volte la posta.

Domenica pomeriggio sarà poi il turno dell’Inter, chiamata alla trasferta contro un Lecce in crisi di risultati. Gli analisti Planetwin365 blindano il «2» a 1,40, con i salentini a 7,50 e il pari a 4,70. Dopo la vittoria ai rigori in Europa League la Roma tornerà invece in campo lunedì pomeriggio a 1,90 per il testa a testa all’Olimpico con il Torino (4,30). A chiudere il turno sarà, infine, la sfida al Franchi tra Fiorentina (2,30) e Lazio (3,25), in programma lunedì sera.

