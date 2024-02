Serie A. Bologna per la Champions, Verona per la salvezza

Una per continuare a sognare l’ingresso in Champions League, l’altra per provare ad agganciare la salvezza. L’anticipo di Serie A mette di fronte, domani sera al Dall’Ara, Bologna e Verona in un testacoda dai molteplici significati. Gli esperti Sisal vedono i rossoblù, miglior rendimento interno del campionato, favoritissimi a 1,57 rispetto al 6,50 dei veneti mentre si scende a 3,75 per il pareggio, uscito in ben 22 occasioni nella massima serie. Più Under, a 1,65, che Over, offerto a 2,10, in un match in cui sia il goal dalla panchina, in quota a 2,50, che una rete da fuori area, data a 3,00, potrebbero diventare fattori decisivi.

Attenzione poi a un intervento del VAR, si gioca a 3,25, nel corso della gara.

Il Bologna sogna sulle ali dei suoi gioielli, Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini. Il primo, 10 gol e 6 assist in stagione, è risultato decisivo sia in apertura che chiusura di match: così vedere Zirkzee primo o ultimo marcatore è ipotesi offerta a 2,40.

Non è da meno l’esterno della nazionale italiana che spesso parte a razzo come dimostrano le 5 reti, su nove complessive, segnate nel primo tempo: un’altra marcatura nella prima frazione di gioco, per Orsolini, è in quota a 5,25. Il Verona, smembrato e ricostruito nel mercato di gennaio, spera che Thomas Henry, a 5,00, o Michael Folorunsho, dato a 7,50, possano far festa al Dall’Ara.

PressGiochi