Scommesse sportive femminili e match fixing: pericolo significativamente inferiore rispetto agli sport maschili

L’International Betting Integrity Association (IBIA), All-In Diversity Project (AIDP), Entain, Flutter e Stats Perform hanno lanciato oggi uno studio innovativo sugli sport femminili e le donne nelle scommesse sportive, “Breaking Barriers: Assessing Sport femminili, scommesse e sfide di integrità”.

Lo studio, condotto dalla German Sport University di Colonia, e lanciato a IGaming Business Live! ad Amsterdam, analizza lo sviluppo economico di cinque sport femminili: calcio, tennis, basket, cricket e pallavolo.

Per la prima volta analizza le dimensioni e le caratteristiche del mercato delle scommesse sportive femminili ed esamina la potenziale vulnerabilità degli sport femminili alle partite truccate.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Stiamo per assistere alla Coppa del Mondo femminile più seguita della storia, e dove il calcio guida altri sport femminili che stanno rapidamente seguendo. La drammatica crescita degli sport femminili è uno sviluppo estremamente positivo – per i fan, gli sport e gli atleti stessi, e anche per il mercato delle scommesse. Sta creando opportunità molto significative e non sfruttate per le scommesse sportive. Tuttavia, con l’aumento della crescita, aumenta la responsabilità di garantire che andiamo avanti quando si tratta di integrità sportiva e di lotta contro le partite truccate nello sport femminile. Non c’è spazio per l’autocompiacimento”.

Lo studio conferma che il drammatico aumento dello sport femminile è stato accompagnato da una crescita simile delle scommesse sullo sport femminile. Il calcio è all’avanguardia in termini di numero di persone che scommettono e piazzano scommesse sullo sport femminile, con un tasso di crescita annuale del mercato di circa il 20% dal 2020. Seguono tennis, basket, cricket, con tassi di crescita superiori al 10%. nel periodo 2017-2022.

Lo studio analizza inoltre le caratteristiche peculiari delle scommettitrici. Negli ultimi anni la percentuale di scommettitrici negli sport femminili è costantemente aumentata in tutti e cinque gli sport analizzati, con tassi di crescita annui fino al 10%, mentre il numero totale di donne che scommette sul calcio femminile è più che raddoppiato. Il volume totale delle scommesse piazzate sugli sport femminili è cresciuto più tra le donne che tra gli uomini, evidenziando potenziali opportunità non sfruttate.

Grainne Hurst, Group Director of Corporate Affairs di Entain ha dichiarato: “Entain è lieta di finanziare e sostenere la pubblicazione dello studio di oggi, che rappresenta un passo importante per aumentare la nostra comprensione delle tendenze in via di sviluppo nello sport femminile. Siamo orgogliosi di supportare già le aspiranti atlete attraverso la nostra partnership pluriennale con SportsAid e la nostra iniziativa Pitching In e continueremo a lavorare con le organizzazioni per promuovere l’equità e l’integrità in tutte le competizioni sportive”.

Alex Rice, Chief Commercial Officer di Stats Perform, ha anche affermato: “Stats Perform ha una storia e un impegno nell’investire negli sport femminili e nel consentire ai titolari dei diritti e alle squadre di far crescere il proprio potenziale di fan, commerciale e sul campo. Comprendere i fan dello sport femminile è la chiave per raggiungere questo, quindi siamo orgogliosi di aver contribuito a questa importante ricerca”.

Sebbene la corruzione esista nello sport femminile, lo studio ha rilevato che è significativamente inferiore a quella degli sport maschili.

Tuttavia, l’esperienza dello sport maschile ha dimostrato che le scommesse sportive possono essere oggetto di criminali che frodano gli operatori regolamentati manipolando le partite e sfruttando le vulnerabilità di sport e atleti. Lo studio formula una serie di raccomandazioni per rafforzare la lotta contro le partite truccate nello sport femminile, tra cui:

Rafforzare il monitoraggio e rafforzare la cooperazione tra gli organi di governo dello sport, gli operatori di scommesse e le forze dell’ordine.

Sviluppare programmi educativi e di comunicazione mirati e su misura per atleti, allenatori e personale di supporto per aumentare la consapevolezza sui rischi di corruzione e partite truccate e contribuire a creare e rafforzare una cultura dell’integrità.

Promuovere salari equi e trasparenza economica negli sport femminili per ridurre il rischio di corruzione e partite truccate.

Ian Devlin, Sports Integrity Manager di Flutter, ha dichiarato: “Stiamo assistendo alla continua crescita della popolarità dello sport femminile, con il Campionato Europeo della scorsa estate il più grande evento femminile per Flutter in termini di volume e un momento fondamentale per molti dei nostri marchi europei. Ciò ha creato una maggiore richiesta da parte nostra di offrire più sport, con più mercati, relativi agli eventi femminili, a partire dall’imminente Coppa del Mondo FIFA. Tuttavia, poiché gli sport femminili continuano a crescere, aumenta anche il rischio che i partecipanti vengano avvicinati da persone che cercano di trarre profitto dalla corruzione legata allo sport. Questa è un’area che Flutter prende molto sul serio, con il nostro team per l’integrità delle scommesse che lavora a stretto contatto con gli organi governativi e commerciali dello sport, come l’IBIA, per garantire che noi e i mercati che offriamo manteniamo il massimo livello di integrità sportiva”.

Christina Thakor-Rankin, co-fondatrice di All-in Diversity, ha continuato: “Questo studio vuole essere l’inizio di una conversazione con l’industria delle scommesse su come affrontare gli sport femminili. Comprendendo come appare questo panorama nuovo e in rapida evoluzione, ci mettiamo nella migliore posizione possibile per mantenere i clienti, gli operatori di scommesse sportive, gli atleti e lo sport sicuri per tutti”. Inoltre, un passo successivo fondamentale è quello di aumentare i dati disponibili e condurre ulteriori ricerche e analisi sugli sport e le scommesse femminili. Ciò contribuirà ad approfondire la comprensione delle dinamiche delle partite truccate negli sport femminili e consentirà di sviluppare approcci all’integrità sportiva adattati alle circostanze particolari degli sport femminili”.

PressGiochi