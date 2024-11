Rosato (Azione): “Diamo agli enti locali una normativa uniforme sul gioco, ce ne saranno grati”

“Il settore sconta una facile demagogia. Ma il problema non si risolve demonizzando il gioco perché dove non c’è il gioco legale non significa che non c’è offerta. Non ha

“Il settore sconta una facile demagogia. Ma il problema non si risolve demonizzando il gioco perché dove non c’è il gioco legale non significa che non c’è offerta. Non ha alcuna logica avere una regolamentazione diversa comune per comune. Ma il sindaco esercita controvoglia questo potere di regolamentare sul gioco. Se viene fornita una normativa omogenea gli enti locali ne saranno grati. Sicuramente dalla loro, i comuni potranno svolgere altri tipi di competenze che avranno l’interesse a svolgere. Occorre fare un ragionamento logico da parte del Ministero che agevoli tutti”.

Lo ha dichiarato l’on. Ettore Rosato di Azione intervenendo all’evento Giocare da grandi tenuto oggi a Roma e organizzato da Formiche con il sostegno di IGT e SWG.

PressGiochi