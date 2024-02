Ricerca Paysafe: una migliore esperienza di scommesse online inizia con i pagamenti

Gli scommettitori sportivi online globali danno la priorità ai pagamenti rapidi e alla scelta dei pagamenti quando iniziano la loro esperienza con le scommesse sportive, secondo la ricerca All the ways players pay 2024 di Paysafe, una delle principali piattaforme di pagamento. Il rapporto rivela anche che i pagamenti sono altrettanto preziosi per rafforzare l’esperienza del cliente per i giocatori, il cui appetito per i portafogli digitali e persino per i pagamenti in criptovalute è in aumento.

Mettendo in mostra la nuovissima identità del marchio Paysafe, che l’azienda ha recentemente svelato, il rapporto ha intervistato 3.000 scommettitori sportivi in sei stati degli Stati Uniti (Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania), la provincia canadese dell’Ontario, il Regno Unito, la Francia, la Germania e l’Italia, nel dicembre 2023. La ricerca ha rilevato che i pagamenti semplificati sono stati il fattore principale dei giocatori nella scelta di un bookmaker (priorità del 37%). Considerano questo aspetto più importante della fiducia nel marchio (34%), delle quote (29%), delle promozioni (26%), dell’esperienza utente (17%), dei mercati sportivi (15%) e delle sponsorizzazioni (10%).

Quando scelgono un bookmaker, i giocatori danno anche la priorità alla disponibilità dei loro metodi di pagamento preferiti (26%) e ai depositi senza soluzione di continuità (26%) rispetto a tutti i fattori tranne la fiducia nel marchio, le quote e le promozioni.

I pagamenti sono altrettanto cruciali per rafforzare la fidelizzazione dei giocatori, con il 78% degli scommettitori che considera l’esperienza di pagamento importante per il motivo per cui rimangono con un marchio. Questa tendenza è ancora più alta in Italia (88%), New York (84%) e Germania (80%).

Le preferenze di pagamento degli scommettitori continuano a diversificarsi. Le carte di debito rimangono la scelta dominante a livello globale (una preferenza del 38%), anche se questo è messo in discussione dai portafogli digitali (37%). I wallet sono oggi la prima preferenza di pagamento in Italia (53%) e Germania (52%). E facilitando le scommesse su più scommesse sportive, i portafogli digitali sono una delle principali scelte di pagamento dei giocatori VIP, con il 46% degli scommettitori che scommettono 5-7 volte a settimana preferendo un portafoglio digitale contro il 43% di una carta di debito.

La popolarità complessiva delle carte di credito è limitata da mercati come il Regno Unito e lo stato americano del Massachusetts che ne vietano l’uso. Nonostante ciò, la preferenza per le carte di credito rimane robusta sia a livello globale (25%) che negli Stati Uniti (anche 25%), mentre in Francia sono il metodo di pagamento preferito di tutti (47%).

L’interesse per l’eCash rimane di nicchia ma significativo, con il 13% che preferisce il contante online. Questa tendenza è più alta nei paesi con una cultura del contante duratura come la Germania (16%) e gli Stati Uniti (16%).

I metodi di pagamento locali (LPM) disponibili solo in un singolo paese sono una preferenza del 13%, con una tendenza al rialzo negli Stati Uniti (17%) e nell’Ontario canadese (17%), con i loro marchi LPM consolidati.

La fiducia nella sicurezza transazionale delle scommesse sportive continua a migliorare, con il 57% dei giocatori più fiducioso rispetto all’anno scorso. Tuttavia, non c’è spazio per l’autocompiacimento, con il 10% in meno e il 33% in meno.





L’adozione da parte dei giocatori di portafogli digitali, eCash e altri metodi di pagamento alternativi (APM) probabilmente crescerà, con il 58% dei giocatori che prevede di utilizzare maggiormente gli APM fino alla fine del 2025. E nonostante la volatilità del mercato delle criptovalute, i pagamenti in criptovalute sembrano attraenti per i giocatori, con il 50% interessato a questo quando consentito dalle autorità di regolamentazione. Questa tendenza è più alta negli Stati Uniti (58%), soprattutto a New York (72%).

Zak Cutler, Presidente di Global Gaming di Paysafe, ha commentato: “La nostra ultima ricerca indica chiaramente il valore dei pagamenti agli operatori di scommesse sportive online in tutte le fasi dell’esperienza del giocatore. Gli operatori che ottimizzano la loro offerta di pagamento otterranno un vantaggio competitivo quando inizieranno la relazione del loro marchio con nuovi scommettitori. Data la correlazione tra l’esperienza di pagamento e la fedeltà al marchio, gli operatori possono massimizzare la fidelizzazione dei giocatori effettuando i pagamenti nel modo giusto. Ciò include l’aggiornamento dei cassieri per coprire tutte le possibili scelte di pagamento per soddisfare le aspettative transazionali in continua evoluzione”.

PressGiochi