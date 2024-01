Riccione: Palazzo Spada conferma l’effetto espulsivo del distanziometro sui giochi

“Non vi è dubbio che, per come emerso dalla verificazione, le scelte urbanistiche combinate con l’introduzione dei limiti distanziometrici per l’esercizio delle sale giochi abbiano finito per avere ripercussioni sulla

“Non vi è dubbio che, per come emerso dalla verificazione, le scelte urbanistiche combinate con l’introduzione dei limiti distanziometrici per l’esercizio delle sale giochi abbiano finito per avere ripercussioni sulla ri-localizzazione delle attività che, per effetto della detta “mappatura dei luoghi sensibili”, si sono ritrovate a distanza inferiore da quella di legge dai luoghi mappati”… “nel territorio comunale di Riccione la ricorrente non avrebbe potuto proseguire in alcun modo la propria attività, pur essendo concessionaria dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli”.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato accogliendo in parte l’appello di una sala bingo costretta a de-localizzare.

Come spiega il collegio “per effetto della deliberazione impugnata n. 200/2018 la delocalizzazione sarebbe possibile solo nello 0,5% del territorio urbanizzato, con un effetto sostanzialmente espulsivo sia perché in tali modesti ambiti urbanizzati sarebbe consentito esclusivamente l’uso d2, mentre l’uso d4 è ammesso esclusivamente nelle unità edilizie già in essere e l’uso d5 non è mai ammesso, sia perché l’effettivo stato dei luoghi rende altamente improbabile la localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo lecito.

Se invece si considerasse soltanto la prima delibera (n. 87 del 2018), quindi escludendo i “luoghi sensibili” mappati con la seconda (n. 200 del 2018) come da relazione supplementare, si avrebbe un incremento della disponibilità di aree potenzialmente utili fino alla percentuale dell’1,7% del territorio urbanizzato, tanto che il verificatore ha concluso che, solo in tale eventualità, si potrebbe ritenere un “effetto di marginalizzazione” piuttosto che un “effetto espulsivo” delle attività in contestazione”.

PressGiochi