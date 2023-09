Rendiconto 2022. Cavandoli (Lega): “Settore giochi in incremento, gettito a +76%”

Analizzando le principali imposte, tra le entrate ricorrenti, l’IRES rappresenta la voce che ha registrato la maggiore variazione positiva in percentuale rispetto all’anno precedente (+40 per cento), con accertamenti pari

Analizzando le principali imposte, tra le entrate ricorrenti, l’IRES rappresenta la voce che ha registrato la maggiore variazione positiva in percentuale rispetto all’anno precedente (+40 per cento), con accertamenti pari a 50,3 miliardi, rispetto ai 35,9 miliardi del 2021. Tale risultato è legato all’aumento del numero dei contribuenti e dei versamenti medi. All’andamento positivo delle entrate tributarie ha contribuito, in particolare, il gettito dell’IVA, i cui accertamenti ammontano a 188,2 miliardi rispetto ai 167 miliardi del 2021 (+14,8 per cento rispetto ai valori dell’esercizio precedente), incrementi dovuti in particolare alla componente di prelievo su scambi interni e su importazioni.

Si registra inoltre un aumento del gettito Irpef, con accertamenti pari a circa 216 miliardi (+5,6 per cento rispetto ai valori dell’esercizio 2021). Il settore dei giochi è complessivamente in incremento, con un aumento del 76 per cento del gettito delle imposte gravanti sui giochi medesimi. L’«Accisa e imposta erariale sugli oli minerali» ha invece registrato una variazione negativa (-23,7 per cento).

Con riferimento invece al dato di cassa, gli incassi finali evidenziano un aumento di 67,1 miliardi rispetto al 2021, attestandosi a 567,7 miliardi a fronte dei circa 590,6 miliardi registrati lo scorso anno. L’aumento è imputabile interamente alle entrate correnti (+69,3 miliardi), sia delle entrate tributarie (+43,5 miliardi), sia alle entrate extratributarie (+19,8 miliardi). Le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano invece in riduzione (-2,1 miliardi).

Così la relatrice al Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2022 Laura Cavandoli della Lega.

Passando all’analisi del disegno di legge di assestamento 2023, Cavandoli evidenzia che “Le entrate tributarie recepiscono principalmente l’adeguamento alle stime del DEF 2023, con una riduzione di 784 milioni di euro, derivante dalla diminuzione delle imposte indirette per 2.072 milioni di euro, dovuta principalmente al decremento delle tasse e delle imposte sugli affari (-2.119), la cui voce principale è rappresentata dall’IVA, sommato al decremento delle tasse e imposte sulle attività di gioco (-55 milioni di euro), parzialmente compensato dalle variazioni in positivo delle imposte sulla produzione e sui consumi (+9 milioni di euro), delle entrate tributarie dalla gestione monopoli (+93 milioni di euro) e dall’aumento delle imposte dirette per 1.288 milioni. L’incremento di quest’ultima voce è collegato ad una previsione più favorevole delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente, dell’autoliquidazione Ires, dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi per il TFR e dei rendimenti dei fondi di previdenza, e ad una prevista riduzione delle imposte sostitutive sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, sulle plusvalenze ed altri redditi previste dall’articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nonché dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione e sulle altre forme pensionistiche complementari ed individuali”.

Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, cui si aggiungono, come detto, ulteriori 266 milioni derivanti da variazioni per atto amministrativo. Il miglioramento del saldo deriva dagli incrementi di entrata dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), dai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e dai rimborsi ottenuti dall’Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni).

La Commissione finanze ha quindi espresso parere favorevole sul Rendiconto 2022 e sull’Assestamento 2023.

PressGiochi