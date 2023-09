Rendiconto 2022 – Assestamento 2023: grazie a giochi e lotterie incrementano le entrate extratributarie

Il settore dei giochi è complessivamente in incremento, con un aumento del 76% del gettito delle imposte gravanti sui giochi medesimi. Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso,

Il settore dei giochi è complessivamente in incremento, con un aumento del 76% del gettito delle imposte gravanti sui giochi medesimi.

Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), ai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e ai rimborsi ottenuti dall’Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni).

E’ quanto si legge nel Rendiconto 2022 e nell’Assestamento 2023 all’esame del Senato in questi giorni.

PressGiochi