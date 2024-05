IGT espande la propria presenza nel settore dei giochi in Spagna

International Game Technology PLC ha annunciato che il suo ultimo gioco progressivo multi-livello, Diamond Mania, è stato lanciato nel settore dei “salones” Amusement with Prize (AWP) spagnolo. Diamond Mania seguirà il successo del gioco AWP Magic Fortune Link di IGT in Spagna, un titolo ad alte prestazioni che ha recentemente superato il traguardo delle 1.000 unità di distribuzione.

“IGT è impegnata ad ampliare la propria presenza in Spagna fornendo giochi basati sulla ricerca e in sintonia con il mercato che soddisfano le preferenze dei giocatori nella regione”, ha affermato Maria Aldana, direttrice delle vendite IGT per l’Europa occidentale e l’Africa. “Sulla base del successo ottenuto dal titolo di debutto di IGT per il settore dei saloni, Magic Fortune Link, siamo entusiasti di espandere la nostra offerta per includere Diamond Mania, un jackpot multi-gioco unico che può aiutare gli operatori a ottenere risultati eccellenti e diversificare i loro piani di gioco”.

Adattato al mercato dei saloni, Diamond Mania presenta quattro vivaci temi di gioco base: Samurai Takeo™, Majestic Stallion™, Ramosis Treasures™ e Wish Mistress™. Dotato di meccanismi collaudati per un’esperienza altamente coinvolgente per i giocatori, Diamond Mania offre tre bonus speciali, un aumento dei rulli, un aumento dei premi e un bonus del jackpot, che possono combinarsi per attivare le funzionalità dei super giochi e dei mega giochi e, infine, portare alla possibilità di vincere uno dei quattro jackpot progressivi.

Diamond Mania è disponibile sul cabinet multi-gioco BINTIA™ da 27 pollici, che offre doppi monitor HD e un’opzione topper per uno stile da casinò. Presenta un design ergonomico, illuminazione a LED programmabile, grafica vivida ad alta risoluzione, un sistema audio coinvolgente e può essere configurato con la funzione TITO.

Il gioco sarà distribuito esclusivamente attraverso Orenes Grupo, il leader di mercato spagnolo nel settore dei saloni nelle operazioni e nella distribuzione di macchine da gioco. Entro la fine dell’anno, IGT prevede di introdurre Treasure Box, il terzo MLP della società sviluppato appositamente per il settore dei saloni spagnoli, che rappresenta circa 3.000 sale da gioco e bingo.

PressGiochi