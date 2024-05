Esce il romanzo Il giovane clone di Gesù

Esce oggi il romanzo thriller Il giovane clone di Gesù, del giornalista Giovanni Menicocci e pubblicato da Helike Edizioni.

Simone è un orfano con un sogno che non può dichiarare. Pur di realizzarlo si laurea con lode in genetica. S’immagina quali potrebbero essere le conseguenze di un successo, di sicuro vincerebbe il premio Nobel per la medicina, perché nessuno prima di lui riuscirebbe nella folle impresa di realizzare il clone di Gesù. La prima volta che pronunciò quell’idea, gli sembrò una farneticazione. Poi iniziò a pronunciarla davanti allo specchio. “Clonerò Gesù”, fino a convincersi.

Il suo piano non poteva compiersi senza la collaborazione di una donna, per impiantare l’embrione, così coinvolge Barbara, anche lei studentessa, e fingendosi seminarista, entra nel duomo di Torino per prelevare il sangue dalla sindone.

“Più grande è il mistero, più forte è il potere ”

Sembra tutto pronto per il primo embrione, Barbara pare appassionarsi alla follia di Simone.

Quali paterni conflitti subirà il giovane clone? Quali convinzioni svilupperà da adulto? Approverà il padre o lo condannerà? Il clone sembra nato con il carisma del leader, ma contrariamente alle convinzioni dei genitori si arruolerà nell’esercito per vivere la sua avventura.

Da un lato c’è Simone, sempre più vittima della propria ambizione; dall’altro Alessio, che cresce con ideali completamente distanti dai suoi. Un’esplorazione sul coraggio di far comprendere agli altri i loro errori, a scapito di essere criticati.

Il romanzo thriller è disponibile in tutte le librerie e store online (al seguente link https://amzn.eu/d/ewEUYoo), e nei prossimi giorni sarà pubblicato in inglese per una distribuzione negli Stati Uniti. Sarà presentato al prossimo Salone del Libro di Torino.

GIOVANNI MENICOCCI, Giovanni Menicocci, Laureato in Lettere, è giornalista pubblicista. Ha lavorato nel 2005 come sceneggiatore a Mediaset per la scrittura di una sitcom, e ha collaborato al portale di cinema MyMovies.it. Attualmente direttore responsabile del portale Mauxa.com, si occupa di interviste ad attori, scrittori premio Pulitzer Pulitzer, artisti. Il suo primo romanzo, John e Marilyn. La fragilità degli dei ha avuto buon successo di pubblico e critica.

Helike Edizioni pubblica romanzi thriller noir. Attualmente pubblica la saga della Scherana, e romanzi classici.

www.helikeedizioni.com

helike.edizioni@mauxa.com

Booktrailer: https://www.youtube.com/watch?v=N_NBUZA-MM4

