Regno Unito. L’authority lancia il servizio ‘Tell us’ per segnalare i crimini legati al gioco d’azzardo

La UK Gambling Commission (UKGC) ha lanciato un nuovo “servizio di riservatezza online”, che consente agli utenti di segnalare attività criminali o sospette legate al gioco d’azzardo.

Il servizio sarà ospitato nella sezione “Raccontaci qualcosa in via confidenziale” del sito web della Commissione. L’UKGC ha spiegato in dettaglio: “Il nuovo servizio fornisce un servizio unico che consente agli utenti di caricare in modo anonimo informazioni di supporto collegate al loro rapporto, come fotografie e documenti. Gli utenti possono anche inviare ulteriori informazioni tramite e-mail o posta.”

Gli utenti dovrebbero utilizzare il servizio per segnalare attività quali match fixing, violazioni del gioco d’azzardo minorile, problemi di riciclaggio di denaro, attività commerciali sospette, gioco d’azzardo senza licenza e altre attività criminali. Il servizio mantiene la possibilità per gli utenti di condividere i dati personali qualora desiderino essere contattati in merito alle informazioni fornite. È stato ricordato al pubblico che il servizio dovrebbe essere utilizzato per informare la Commissione in merito ad attività criminali e sospette e non per i reclami dei consumatori, che vengono elaborati attraverso la “pagina dei reclami” del sito web della Commissione.

“Il servizio Tell us può essere utilizzato per fornire qualsiasi informazione che le persone credono sia correlata ad attività criminali ai sensi del Gambling Act del 2005 o qualsiasi altra informazione che le persone potrebbero ritenere possa essere utile alla Commissione da un punto di vista normativo.”

La settimana scorsa, l’UKGC ha lanciato ufficialmente la seconda fase del suo processo di consultazione, rivedendo le misure delineate dal Libro bianco della Gambling Review. La consultazione di 12 settimane richiede il feedback delle parti interessate sulle aree chiave degli incentivi per i clienti, l’applicazione di strumenti guidati dai clienti, la protezione dei fondi dei clienti, ulteriori requisiti di licenza e il mantenimento dei dati normativi. La Commissione cercherà di concludere la prossima fase di consultazione entro la fine di febbraio 2024.