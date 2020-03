Regno Unito, GiG lotta contro chi cerca di trarre profitto dalla crisi del COVID-19

Gaming Innovation Group (GiG) ha represso le consociate sfruttando l’attuale pandemia di COVID-19 aggiungendo parole chiave come Coronavirus al software di monitoraggio e conformità degli affiliati, GiG Comply. Gli operatori beneficeranno di ricerche gratuite che segnaleranno se il loro marchio viene promosso in modo inappropriato dagli affiliati.

James King, direttore delle vendite, ha commentato: “Crediamo che nessuno dovrebbe trarre profitto da questa crisi, che sta avendo un effetto enorme su così tanti all’interno del nostro settore. Pertanto, noi di GiG eseguiamo controlli gratuiti contro COVID-19 / Coronavirus (e altre parole chiave associate) per gli operatori. La nostra tecnologia è in grado di scansionare e analizzare migliaia di pagine Web in un breve lasso di tempo e pertanto è in una buona posizione per supportare le nostre industrie nella lotta contro chi cerca di fare il furbo durante questa crisi”. A febbraio, il bookmaker online britannico bet365 ha esteso il suo attuale accordo con “GiG Comply” implementando ulteriormente le disposizioni sulla sua capacità di mercato.

PressGiochi