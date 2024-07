Regno Unito: Fiona Twycross nominata ministro del gioco d’azzardo presso il DCMS

Fiona Twycross è stata nominata nuovo Ministro del Gioco d’Azzardo presso il Department for Culture, Media and Sport (DCMS). Questo annuncio fa parte della presentazione da parte del Labour del

Fiona Twycross è stata nominata nuovo Ministro del Gioco d’Azzardo presso il Department for Culture, Media and Sport (DCMS). Questo annuncio fa parte della presentazione da parte del Labour del suo team ministeriale per il dipartimento.

Twycross, che è membro della House of Lords dal novembre 2022, supervisionerà ora gli affari legati al gioco d’azzardo e riporterà direttamente al Segretario di Stato per Cultura, Media e Sport, Lisa Nandy. Stephanie Peacock, parlamentare laburista per Barnsley South, è stata annunciata come ministro per lo sport, i media, la società civile e la gioventù.

Oltre ai suoi compiti come Ministro del Gioco d’Azzardo, la Baronessa Twycross servirà come Ministro della Camera dei Lord, gestendo gli affari del DCMS nella House of Lords. Stephanie Peacock, deputata laburista per Barnsley South, è stata annunciata come ministro per lo sport, i media, la società civile e la gioventù e si occuperà delle questioni legate al gioco d’azzardo nella House of Commons.

Nell’aprile 2018, è stata nominata prima Vice Sindaco di Londra per il Fuoco e la Resilienza dal sindaco Sadiq Khan. È stata membro della London Assembly dal 2012 al 2020 e prima delle elezioni ha lavorato per Diabetes UK.

All’inizio di questo mese, il Betting and Gaming Council (BGC) ha espresso la sua disponibilità a collaborare con il nuovo governo laburista. L’ente commerciale si è impegnato a lavorare insieme per un gioco più sicuro, a stimolare la crescita economica e a supportare lo sport di base.

PressGiochi