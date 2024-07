Regno Unito: Stephanie Peacock nominata ministro del gambling

Stephanie Peacock, deputata laburista di Barnsley South, è stata nominata nuova sottosegretaria parlamentare di stato per lo sport, il gioco d’azzardo e la società civile, nonché ministra per le pari

Stephanie Peacock, deputata laburista di Barnsley South, è stata nominata nuova sottosegretaria parlamentare di stato per lo sport, il gioco d’azzardo e la società civile, nonché ministra per le pari opportunità. Assumerà la responsabilità delle politiche sul gioco d’azzardo all’interno del Dipartimento per la Cultura, i Media e lo Sport, sotto la nuova Segretaria di Stato Lisa Nandy.

La Peacock era la candidata più probabile per questo ruolo, avendo già ombreggiato Stuart Andrew mentre il Partito Laburista era all’opposizione. Andrew si era dimesso dalla posizione di ministro del gioco d’azzardo prima delle elezioni, poiché il suo collegio elettorale non esisteva più.

Deputata dal giugno 2017, la Peacock ha servito due mandati come deputata per Barnsley East prima della sua elezione a Barnsley South questo mese. Si ritiene ampiamente che sia d’accordo con le riforme sul gioco d’azzardo avviate sotto la precedente amministrazione, la maggior parte delle quali sono già in corso.

Una revisione della legge sul gioco d’azzardo del 2005 è iniziata nel 2020, ma ha subito vari ritardi a causa del cambio di diversi ministri. Andrew aveva finalmente raggiunto una certa stabilità, con la pubblicazione del Libro Bianco sul Gioco d’Azzardo nell’aprile dello scorso anno. Le misure ancora da introdurre includono una tassa obbligatoria sugli operatori di gioco per finanziare il trattamento e la prevenzione, e i controlli sul rischio finanziario, che la Commissione sul Gioco d’Azzardo inizierà a sperimentare dal prossimo mese.

