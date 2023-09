Quartini (M5S): “Contro le dipendenze ampliare l’ambito degli interventi anche al gioco d’azzardo”

“E’ fondamentale, se si intende intervenire sulle dipendenze, ampliare l’ambito degli interventi anche al contrasto e alla prevenzione di fenomeni sempre più diffusi soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione, quali il gioco d’azzardo, la nomofobia, vale a dire la paura di non poter utilizzare il cellulare, o il vamping, che consiste nel rimanere svegli la notte navigando su internet.

Nel contrasto alle dipendenze è fondamentale adottare un approccio integrato, multimodale e che contempli anche interventi sociali significativi, quali, ad esempio, la tutela del diritto all’abitazione”.

Lo ha dichiarato l’on. Andrea Quartini del Movimento 5 Stelle intervenendo in commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera per commentare la scelta di respingere alcuni emendamenti che intervenivano in materia di giochi pubblici durante l’esame del decreto recante Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

