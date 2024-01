Proroga concessioni, oggi la prima scadenza 2024 dei corrispettivi da pagare per i giochi online

Previsto per oggi 15 gennaio il pagamento della prima rata relativa al 2024 della proroga delle concessioni fissata dalla legge di Bilancio 2023 per fine anno e relativa ai giochi online.

Il ddl di bilancio 2023 ha stabilito che sono “prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell’articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno.

Andrà fatto entro oggi il versamento, con codice tributo 5497, della prima rata 2024 della proroga onerosa dovuta dai concessionari del gioco a distanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della legge di bilancio per il 2023. Previsto anche il pagamento della terza rata del corrispettivo una tantum (art. 1, comma 1124, legge 197/2022) di € 51.750,00.

PressGiochi